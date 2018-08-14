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≡ Причиной вырубки 15 деревьев стала реконструкция водовода в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Причиной вырубки 15 деревьев стала реконструкция водовода в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33417
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так как трубу необходимо проложить между охранной зоной тепловиков и сетями связистов, единственным выходом стала вырубка 15 деревьев "с последующей компенсационной высадкой в пятикратном размере".
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§ Алиса
Re: Причиной вырубки 15 деревьев стала реконструкция водовода в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4298
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 14.08.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
единственным выходом стала вырубка 15 деревьев "с последующей компенсационной высадкой в пятикратном размере

а можно по данному пункту организовать голосование????
Перечень вопросов:
верю
не верю
вероятно, но не факт
посадят, но потом покосят
посадят, но помрут вкорости
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§ alex_60
Re: Причиной вырубки 15 деревьев стала реконструкция водовода в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1025
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.08.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
"с последующей компенсационной высадкой в пятикратном размере


они этим пятикратным как щитом защищаются. все кто рубят,
как частники, как и прочие.
да хоть в тысячекратном было бы. им пофик.
все равно ничего не вырастет после их "посадок."
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§ Гога
Re: Причиной вырубки 15 деревьев стала реконструкция водовода в...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.08.18 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А новую трассу нельзя было выкопать ??
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§ 211
Re: Причиной вырубки 15 деревьев стала реконструкция водовода в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3761
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.08.18 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
новую трассу нельзя было выкопать ?

И трубы выгнуть между деревьев..
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