211 Re: Два удара ножом - беременную жительницу Костаная обвиняют в... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3761

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:54 Беременные порой не предсказуемы..

Моя меня сегодня тоже чуть не убила, когда пришел под этим делом и еще со связкой бутылок на руках..

Целый день пахал на даче и на гараже, думаю имею право..

Не т же..

А вот до беременности смотрела на все нормально..