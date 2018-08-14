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§ NG.kz
Два удара ножом - беременную жительницу Костаная обвиняют в покушении на убийство знакомой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33417
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.18 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конфликт между Марией ГЕНШ и Дарьей КЛАДКОВСКОЙ произошел 9 июня 2018 года во дворе частного дома по ул. Водяной в Костанае. Там собралась компания из пяти человек, которые планировали просто посидеть в тени под яблоней и выпить вина...
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§ elektron
Два удара ножом - беременную жительницу Костаная обвиняют в покушении на убийство знакомой
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1783
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.08.18 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это разборки - "не по детски".
на 6-ом месяце, бухать. Не хило так. Да поножовщину устроить? :-x
А потом года через полтора-два, будет проект по сбору денег на лечение ребёнка...
Страшно. Слов нет.

[Исправлено: elektron, 14.08.2018 - 16:56]
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§ 211
Re: Два удара ножом - беременную жительницу Костаная обвиняют в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3761
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.08.18 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Беременные порой не предсказуемы..
Моя меня сегодня тоже чуть не убила, когда пришел под этим делом и еще со связкой бутылок на руках..
Целый день пахал на даче и на гараже, думаю имею право..
Не т же..
А вот до беременности смотрела на все нормально..
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