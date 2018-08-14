/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Фотографии детей, работающих на строительстве стадиона в Лисаковске, распространяют в Интернете		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Фотографии детей, работающих на строительстве стадиона в Лисаковске, распространяют в Интернете
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33417
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На них видно, как возле металлической конструкции - видимо, опоры для освещения - работают дети с лопатами. Рядом с ними стоит взрослый мужчина в перчатках и наблюдает за ходом работ. На одной из фотографий был замечен заместитель акима Лисаковска
Читать новость

§ Добринцофф
Re: Фотографии детей, работающих на строительстве стадиона в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6145
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.08.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дети с лопатой,не может быть.Наверно фотомонтаж.Нынешние дети могут только в планшете по экрану пальчиком водить.
Хотя если то что на фото правда,то честь и хвала тому человеку который смог заинтересовать ребятишек поработать физическим трудом.
Профайл

§ Серго
Re: Фотографии детей, работающих на строительстве стадиона в...
Серго


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 09.08.18
Отправлено: 14.08.18 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый раз,я зарплату домой принёс в 13 лет) Два года подряд у меня каникулы были с 20 по 31 августа(ну и плюс выходные),и ничего.В школе дежурные по классу были,пришкольный участок большой был,все выросли здоровыми и крепкими.Так что к труду надо приучать смолоду.
Профайл

§ Vital
Re: Фотографии детей, работающих на строительстве стадиона в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5991
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.08.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Мы с тобой почти одного возраста. Помнишь в школе на яблоки и капусту отправляли автобусом. Летом в школьном участке работали лопатами и граблями. Потом я в техникуме уже на картоху гонял по осени. Я тоже не вижу тут проблем.
Профайл

§ Сыкымы
Re: Фотографии детей, работающих на строительстве стадиона в...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 309
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 14.08.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рядом с ними стоит взрослый мужчина в перчатках и наблюдает за ходом работ.

Взрослый мужчина в перчатках только что из рук лопату выпустил. А "наблюдают за ходом работ", как минимум, шесть типа спортсмэнов, которые в сторонке на беговой дорожке стоят. ;-)
Профайл

§ Добринцофф
Фотографии детей, работающих на строительстве стадиона в Лисаковске, распространяют в Интернете
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6145
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.08.18 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Помнишь в школе на яблоки и капусту отправляли автобусом. Летом в школьном участке работали лопатами и граблями.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775570&topic_id=35255&forumid=1#775570

Конечно помню,кроме этого летом мы с пацанами подрабатывали на прополке в ОПХ Заречное,а также работали подсобниками на стройке в частном секторе,работа не сложная подносишь кирпичики,замешиваешь раствор,о ужас ЛОПАТОЙ.
Профайл

§ drakon
Re: Фотографии детей, работающих на строительстве стадиона в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14311
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.08.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
на беговой дорожке стоят.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31996

И один, со смартфоном,наверное какой то начальник... :lol:
Профайл

§ Сыкымы
Re: Фотографии детей, работающих на строительстве стадиона в...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 309
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 14.08.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Да-да, было такое. На картоху выезжали - как в командировку, на месяц с лишним, до первых заморозков. На первом курсе жили в местном кинозале, железные койки под наклоном стояли, потом в спортзале. Ещё и з/п за это получали, и стипуха шла. Весёлые были времена... :-) :-) :-)
Профайл

§ Сыкымы
Re: Фотографии детей, работающих на строительстве стадиона в...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 309
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 14.08.18 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И один, со смартфоном

Ето он - всех "слил"... 8-) во все СМИ фотки разослал... ;-)
Профайл

§ 211
Re: Фотографии детей, работающих на строительстве стадиона в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3761
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.08.18 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тот кто фотал, сам наверно хотел работать..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 56
Пользователей: 0
Всего: 56

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх