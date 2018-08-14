Добринцофф Фотографии детей, работающих на строительстве стадиона в Лисаковске, распространяют в Интернете #5





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6145

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 21:39 Цитата: Vital:

Помнишь в школе на яблоки и капусту отправляли автобусом. Летом в школьном участке работали лопатами и граблями.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775570&topic_id=35255&forumid=1#775570 Помнишь в школе на яблоки и капусту отправляли автобусом. Летом в школьном участке работали лопатами и граблями.Источник:

Конечно помню,кроме этого летом мы с пацанами подрабатывали на прополке в ОПХ Заречное,а также работали подсобниками на стройке в частном секторе,работа не сложная подносишь кирпичики,замешиваешь раствор,о ужас ЛОПАТОЙ.