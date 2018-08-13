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Куратор темы: drakon
§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1783
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.08.18 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Думаю у тебя сосиски баварские полный холодильник, а так же фуагра и сыр французский с плесенью есть. Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=25576&post_id=775439&order=0&viewmode=flat&pid=775382&forumid=2#775439

Да без проблем. Сыр и без плесени есть, на крайняк и колбасу если что с плесенью найдём :-P
Сыр и вино только что из Франции привёз. Хотя и у нас есть, но вкус как то отличается, не то нам тут впихивают. 8-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14311
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.08.18 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ОМ, а ты сыр с какой плесенью либишь?
Синей или белой?... :lol:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5881
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.08.18 - 06:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
но вкус как то отличается

Смотрю и у вас, спекулянты, что попало впаривают.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5881
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.08.18 - 06:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Зеленой отдаю предпочтение и шобы с кровью.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14311
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.08.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Зеленой отдаю предпочтение

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775491&topic_id=25576&forumid=2#775491

Ждём тебя. Приготовим всё... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14311
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.08.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Драк получит пенсию....выкупит паспорт..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13185

Доктор,ты - прав. Пенсия теперь 1 сентября.
А я в Кустанае,слежу за вами... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14311
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.08.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и убрали последний деревенский телефон.

Осталось только демонтировать будку.
На площади,возле Почты он стоял... :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14311
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.08.18 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такие видел несколько штук, в деревне.

Это бесплатные,для вызова экстренных -
служб и справочные.Этот стоит на
ЖД вокзале. На этом месте стоял настоящий
телефон и 14.08.2000 года, в 9 часов утра я
с него звонил в Ратхаус. Да сегодня 18 лет,
как я заехал в деревню... :lol: :oops: :-P

[Исправлено: drakon, 14.08.2018 - 23:13]
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* 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3758
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.08.18 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это бесплатные,для вызова экстренных -
служб и справочные.Этот стоит на
ЖД

У нас в деревнях у каждого вместо коровы теперь айфон, и им не нужно наверно это..
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5991
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.08.18 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

У вас знак криво стоит. Теперь понятно у кого наши строители пример берут:)))
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* 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3758
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.08.18 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А службы экстренные в наших деревнях хоть обзвони хоть с чего..
Все равно получишь вместо них посылание на один известный орган так сказать, толерантно..
Потому они у нас не в почете..
Того же участкового, одного на несколько деревень..
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