/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Фотографии детей, работающих на строительстве стадиона в Лисаковске, распространяют в Интернете		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Фотографии детей, работающих на строительстве стадиона в Лисаковске, распространяют в Интернете
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33415
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На них видно, как возле металлической конструкции - видимо, опоры для освещения - работают дети с лопатами. Рядом с ними стоит взрослый мужчина в перчатках и наблюдает за ходом работ. На одной из фотографий был замечен заместитель акима Лисаковска
Читать новость

§ Добринцофф
Re: Фотографии детей, работающих на строительстве стадиона в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6144
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.08.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дети с лопатой,не может быть.Наверно фотомонтаж.Нынешние дети могут только в планшете по экрану пальчиком водить.
Хотя если то что на фото правда,то честь и хвала тому человеку который смог заинтересовать ребятишек поработать физическим трудом.
Профайл

§ Серго
Re: Фотографии детей, работающих на строительстве стадиона в...
Серго


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 09.08.18
Отправлено: 14.08.18 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый раз,я зарплату домой принёс в 13 лет) Два года подряд у меня каникулы были с 20 по 31 августа(ну и плюс выходные),и ничего.В школе дежурные по классу были,пришкольный участок большой был,все выросли здоровыми и крепкими.Так что к труду надо приучать смолоду.
Профайл

§ Vital
Re: Фотографии детей, работающих на строительстве стадиона в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5989
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.08.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Мы с тобой почти одного возраста. Помнишь в школе на яблоки и капусту отправляли автобусом. Летом в школьном участке работали лопатами и граблями. Потом я в техникуме уже на картоху гонял по осени. Я тоже не вижу тут проблем.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 132
Пользователей: 2
Всего: 134

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх