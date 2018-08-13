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≡ Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33415
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.18 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К 19:00 на набережную приехал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Ожидая своего выступления, он сел в первом ряду на трибуне, как вдруг в толпе прозвучало “Краски”. Несколько групп молодых людей, едва не перепрыгивая через акима, помчались вглубь парка, где уже во всю осыпала друг друга толпа.
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§ Sniper
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 14.08.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А вот и фотоувеличитель 8-)

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775540&topic_id=35238&forumid=1#775540

в Германию вез фотоувеличитель? Что то не верится...... 8-) :-o :oops:
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§ elektron
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1781
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.08.18 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Что то не верится...

И правильно, что не верится. :-P
Иллюстрированное или какое там фото. Я же не писал, что мой. :lol:
А так точно такой же и цена та же, только мой был в 76-ом году приобретён.
Что всё по буковам разжёвывать? 8-) :-P :-)
Профайл
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