elektron Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае #76





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1781

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:34 Цитата: Sniper:

Что то не верится...

И правильно, что не верится.

Иллюстрированное или какое там фото. Я же не писал, что мой.

А так точно такой же и цена та же, только мой был в 76-ом году приобретён.

Что всё по буковам разжёвывать?