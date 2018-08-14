Vital Re: Фотографии детей, работающих на строительстве стадиона в... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5989

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:45 Цитата: Добринцофф:



Мы с тобой почти одного возраста. Помнишь в школе на яблоки и капусту отправляли автобусом. Летом в школьном участке работали лопатами и граблями. Потом я в техникуме уже на картоху гонял по осени. Я тоже не вижу тут проблем.