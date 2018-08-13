NG.kz Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 33414

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 00:58 К 19:00 на набережную приехал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Ожидая своего выступления, он сел в первом ряду на трибуне, как вдруг в толпе прозвучало “Краски”. Несколько групп молодых людей, едва не перепрыгивая через акима, помчались вглубь парка, где уже во всю осыпала друг друга толпа.

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