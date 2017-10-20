Volkov Лифты - реальность и перспективы #1



Администратор

(Администрация) Сообщений: 1

Регистрация: 02.10.17 Администратор(Администрация) Отправлено: - 16:32 С какими проблемами в работе лифтов вы сталкиваетесь в вашем доме? Есть ли предложения, как их решать?



В Костанае планируется построить завод по производству лифтов, и аким области Архимед Мухамбетов пообещал в 2018 году изыскать средства на покупку его продукции для установки в «проблемных домах». Для «НГ» эта новость стала поводом для подготовки публикации о состояния лифтового хозяйства и перспективах его технического обновления.

Будем рады услышать, как обстоит дело с лифтовым хозяйством в вашем доме и что вы по этому поводу думаете.