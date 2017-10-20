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§ Volkov
Лифты - реальность и перспективы
Volkov
Администратор
Администратор
(Администрация)
Сообщений: 1
Регистрация: 02.10.17
Отправлено: 20.10.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С какими проблемами в работе лифтов вы сталкиваетесь в вашем доме? Есть ли предложения, как их решать?

В Костанае планируется построить завод по производству лифтов, и аким области Архимед Мухамбетов пообещал в 2018 году изыскать средства на покупку его продукции для установки в «проблемных домах». Для «НГ» эта новость стала поводом для подготовки публикации о состояния лифтового хозяйства и перспективах его технического обновления.
Будем рады услышать, как обстоит дело с лифтовым хозяйством в вашем доме и что вы по этому поводу думаете.
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§ drakon
Лифты - реальность и перспективы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14308
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.08.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет в нашем доме - лифта.
Когда он мне - понадобится,
пойду в Альтерсхайм - дом
престарелых... :lol:
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§ Sniper
Лифты - реальность и перспективы
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 14.08.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Нет в нашем доме - лифта.
Когда он мне - понадобится,
пойду в Альтерсхайм - дом
престарелых... :lol:

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775549&topic_id=31864&forumid=2#775549

а ты сейчас, где живешь, разве не в деревенском интернате? все же у вас общее? Пара комнат и коридор длинющий.
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