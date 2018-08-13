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≡ Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33414
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По факту вандализма проводится досудебное расследование, но виновных в разгроме не могут найти уже полгода. О состоянии общественного туалета на сообщила ватсапп "НГ" жительница Костаная, которая пришла вчера на празднование Дня молодёжи на набережную по ул. Гашека.
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§ Sniper
Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 14.08.18 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ты готов их постоянно чистить?
То что делают там граждане с южных регионов планеты, не каждый у нас будет делать..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775524&topic_id=35249&forumid=1#775524

темный ты человек. Там все одноразовое. В интернете есть .
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§ 211
Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3748
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.08.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Там все одноразовое. В интернете

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775526&topic_id=35249&forumid=1#775526

При чемтут интернет.
Ты готов с этим одноразовым лично возиться много много раз на дню после каждого человечека, захотящегося по нужде?
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§ Sniper
Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 14.08.18 - 12:10
Комментарий удален модератором.
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§ Sniper
Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 14.08.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ты готов с этим одноразовым ли

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775526&topic_id=35249&forumid=1#775526

открой на ютубе биотуалеты передвижные .....ознакомься....темень... :-) :-( ;-)
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§ 211
Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3748
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.08.18 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
на ютубе биотуалеты передвижные .....ознакомься...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775541&topic_id=35249&forumid=1&1534232760

Хм..
Открой , ютуб..
Библию еще вспомни..
Там написано и нарисовано правильно может быть для законопослушных Бюргеров..
У нас же от этих домиов вынуждены избавляться потому что реальность совершенно другая..
Тут керамику громят, а что дедают там?
Ты вот это вот согласен за каждым человечеком убирать, вытирать, чистить?
Это простой в принципе вопрос.
Если ты не согласен, то почему обязан согласиться другой вытирать и хорчки на потолке и гадости всякие сбоку?
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§ Sniper
Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 14.08.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Хм..
Открой , ютуб..
Библию еще вспомни..
Там написано и нарисовано правильно может быть для законопослушных Бюргеров..
У нас же от этих домиов вынуждены избавлят

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775553&topic_id=35249&forumid=1#775553

Мереке мне напомнил одного совхозного зоотехника. Который развесил на ферме молокопроводы под потолком. В Германии эти молокопроводы расположены на уровне вымени коров. Так заложено по проекту. Когда нашего неуча спросили, зачем он это так сделал? Он ответил, что наши коровы не такие, как немецские. Мол наши коровы быстро обгадят молокопроводы и истопчут ногами. Дракоша подтвердит, что биотуалеты завозят в ихнюю деревню на ежегодный праздник пива. Ничего выдерживают натиск переполненных мочевых пузырей тысяч немцев.

[Исправлено: Gljuk, 14.08.2018 - 14:22]
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§ Sniper
Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 14.08.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
кстати, "твою" остановку на воинов интернационалистов выкорчевали с корнем.
изверги.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775511&topic_id=35249&forumid=1#775511

моя остановка была выполнена с учетом, что местные варвары захотят выломать скамейки, исписать гадостями стены. Ничего такого за 30 лет не произошло. Посмотрим, сколько простоит астанинская стекляшка в этом непростом микрорайоне? Как обогреет людей от непогоды и защитит от дождя и снега.
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