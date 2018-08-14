alex_60 Re: Причиной вырубки 15 деревьев стала реконструкция водовода в... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1025

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:22 Цитата: Алиса:

"с последующей компенсационной высадкой в пятикратном размере



они этим пятикратным как щитом защищаются. все кто рубят,

как частники, как и прочие.

да хоть в тысячекратном было бы. им пофик.

все равно ничего не вырастет после их "посадок."