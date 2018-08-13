Sniper Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время #35





(Пользователи) Сообщений: 197

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 14:12 Цитата: 211:

Хм..

Открой , ютуб..

Библию еще вспомни..

Там написано и нарисовано правильно может быть для законопослушных Бюргеров..

У нас же от этих домиов вынуждены избавлят



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775553&topic_id=35249&forumid=1#775553 Хм..Открой , ютуб..Библию еще вспомни..Там написано и нарисовано правильно может быть для законопослушных Бюргеров..У нас же от этих домиов вынуждены избавлятИсточник:

Мереке мне напомнил одного совхозного зоотехника. Который развесил на ферме молокопроводы под потолком. В Германии эти молокопроводы расположены на уровне вымени коров. Так заложено по проекту. Когда нашего неуча спросили, зачем он это так сделал? Он ответил, что наши коровы не такие, как немецские. Мол наши коровы быстро обгадят молокопроводы и истопчут ногами. Дракоша подтвердит, что биотуалеты завозят в ихнюю деревню на ежегодный праздник пива. Ничего выдерживают натиск переполненных мочевых пузырей тысяч немцев.



[Исправлено: Gljuk, 14.08.2018 - 14:22]