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§ NG.kz
Министр ответил на заявление депутата о девальвации тенге
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33414
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В кулуарах правительства министра нацэкономики спросили, можно ли называть ситуацию с колебанием курса "ползучей" девальвацией. Отметим, накануне именно такую оценку происходящему дал депутат Мажилиса Аманжан Жамалов. "Девальвация - по терминам можно спорить.
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§ Сергей_я
Re: Министр ответил на заявление депутата о девальвации тенге
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2539
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 14.08.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пока влияния на нашу продовольственную корзину мы не ощущаем Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31991

Да ваша продовольственная корзина может еще человек 100 накормить. Канеш, как вы ощутите то. Когда вы начнете ощущать простой народ уже будет в могилах.
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§ alex_60
Re: Министр ответил на заявление депутата о девальвации тенге
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1025
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.08.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
детский сад. это не смешно. это грустно.

сегодня с утра.

министр экономики Сулейменов
////В целом, как сегодня на заседании правительства отметил представитель Нацбанка, тенге сегодня обесценился на 4,3 процента с начала года. ///

заместитель председателя нацбанка Смоляков,
до него выступивший, и на которого Сулейменов ссылается.
//// Так, 13 августа курс тенге 363 тенге 22 тиына за доллар США, с начала августа ослабление тенге составило 4,8 процента, а с начала года – 9,3 процента.///

Сулейменов, хватит спать на заседании правительства, 9,3 с начала года.
а не твои 4,3 . 4,8 только за август.
позорище.
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