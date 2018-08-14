alex_60 Re: Министр ответил на заявление депутата о девальвации тенге #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1025

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:12 детский сад. это не смешно. это грустно.



сегодня с утра.



министр экономики Сулейменов

////В целом, как сегодня на заседании правительства отметил представитель Нацбанка, тенге сегодня обесценился на 4,3 процента с начала года. ///



заместитель председателя нацбанка Смоляков,

до него выступивший, и на которого Сулейменов ссылается.

//// Так, 13 августа курс тенге 363 тенге 22 тиына за доллар США, с начала августа ослабление тенге составило 4,8 процента, а с начала года – 9,3 процента.///



Сулейменов, хватит спать на заседании правительства, 9,3 с начала года.

а не твои 4,3 . 4,8 только за август.

позорище.