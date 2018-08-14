Лесовик Оплата налогов или игра в одни ворота #1





(Пользователи) Сообщений: 3

Регистрация: 28.04.14 (Пользователи) Отправлено: - 13:38 Поступило уведомление об уплате налогов.Как законопослушный гражданин пошёл оплачивать,обратился в несколько отделений БВУ(банков второго уровня)- ну не принимают такие платежи!Ранее не раз видел,как для того что бы подтвердить оплату налогов(разногласия с налоговой) в БВУ "подымали" квитанции,ведь с налоговой шутки плохи.Сегодня(14/08/2018) приехал в РГУ УГД по г.Костанай(ул.Мауленова 21),оплату приняли в кассе под вывеской"АО ASIACREDIT BANK",но оплату приняло и произвело через платёжную систему"Wallet One" некое ТОО "Vice group",зарегистрированное по тому же адресу(Мауленова 21).Итог-за 2 платежа (налог на имущество и землю)в сумме чуть более 800 тенге-комиссия 300 тенге! Ну и плюс дорога.Нормально ребята пристроились с учётом явного лоббирования их услуг!Это что,очередная "прокладка",с ростом количества которых увеличивается комиссия? С таким же успехом я мог оплатить через интернет (к примеру через "Kaspi.kz") БЕЗ КОМИССИИ эти налоги,но ведь хотелось традиционно-со штампом Банка на уведомлении,с отрывом квитанции и прочее...для того что бы в дальнейшем можно было что то доказать,ведь не секрет что с налоговой часто возникают споры.В чём проблема,почему БВУ перестали принимать платежи??Ладно,молодые могут оплатить онлайн,а как "непродвинутым" старикам,которые надеялись на отделения БВУ в шаговой доступности?





Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/post.php