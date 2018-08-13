Цитата: 211:

Ты не можешь показать результат своего труда, к которому относишься с любовью, не беря за то денег?



Есть такой анекдот про новоявленного писателя, когда ему говорят, что для начала нужно что-нибудь почитать, чтобы начать писать, на что он отвечает: "Я - писатель, а не читатель." С тобой такая же история, для тебя важнее обсуждения - твое писательское самолюбование. Маленькую и незначительную мыслишку, посетившую тебя в минуту роковую, или какой-нибудь дохлый аргумент, только одному тебе кажущийся убийственным, ты мусолишь по всем темам не читая того, что тебе разжевывают терпеливые оппоненты.



Ты просто перевернул то, что тебе бесполезно пытались втолковать и теперь носишься с этой мыслью как Яга со ступой. Чтобы ты понял, о чем идет речь, перевернем все еще раз. Можешь посмотреть результаты труда, за которые берут деньги, но относятся к этой работе без любви. Это ситуация называется доказательством от обратного. Примеров такой халтуры вполне достаточно в нашем городе.

Цитата: 211:

Ты сказал что есть такая работа, бабушек через дорогу переводить, того мнения и придерживайся..



Просто представь себе, что есть такая работа. И речь не о волонтерах. Кто-то будет переводить старушек с любовью, не торопясь, с шутками и прибаутками, чтобы бабушки оставались довольны. А кто-то будет торопиться и вырывать их слабенькие ручки из плечевых суставов. В этом разница.