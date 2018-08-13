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≡ «Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» - Архимед Мухамбетов о проектных и строительных организациях региона		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» - Архимед Мухамбетов о проектных и строительных организациях региона
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33410
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Качество проектов по дорогам, жилью и другим объектам в Костанайской области очень низкое - об этом сообщил директор филиала РГП «Госэкспертиза» Акимжан ЖАКУПОВ на аппаратном совещаним, которое прошло в облакимате сегодня, 13 августа.
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§ Victor Yang
Re: «Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» -...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10839
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.08.18 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию

В первую очередь, своим визави адресовать это предложение было нужно. Наш филиал госэкспертизы славится раздуванием из мухи слона - эксперты свои же рекомендации для одного проекта заменяют противоположными для другого аналогичного. А некоторые и проектировщиков позорят, надавав таких рекомендаций, что строители и эксплуатанты ржут в голос.
Хотя по факту - работать будет некому. А проблему нужно решать не в отдельно взятой области, а комплексно по республике. В этой отрасли очень много рвачей.
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§ Сыкымы
Re: «Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» -...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 297
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 13.08.18 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Работу с кадрами нужно пересматривать. Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию.

Знаю одного такого "радетеля" за омоложение кадров... Помахав "шашкой", отправив спецов на пенсию, не подготовив молодую смену, затем увидев "плоды трудов своих" - быстро "встал на лыжи" и в другую область, подальше от печальных результатов своего корявого менеджмента.
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* Маркс
«Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» - Архимед Мухамбетов о проектных и строительных организациях региона
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 14.08.18 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ты не можешь показать результат своего труда, к которому относишься с любовью, не беря за то денег?

Есть такой анекдот про новоявленного писателя, когда ему говорят, что для начала нужно что-нибудь почитать, чтобы начать писать, на что он отвечает: "Я - писатель, а не читатель." С тобой такая же история, для тебя важнее обсуждения - твое писательское самолюбование. Маленькую и незначительную мыслишку, посетившую тебя в минуту роковую, или какой-нибудь дохлый аргумент, только одному тебе кажущийся убийственным, ты мусолишь по всем темам не читая того, что тебе разжевывают терпеливые оппоненты.

Ты просто перевернул то, что тебе бесполезно пытались втолковать и теперь носишься с этой мыслью как Яга со ступой. Чтобы ты понял, о чем идет речь, перевернем все еще раз. Можешь посмотреть результаты труда, за которые берут деньги, но относятся к этой работе без любви. Это ситуация называется доказательством от обратного. Примеров такой халтуры вполне достаточно в нашем городе.
Цитата:
211:
Ты сказал что есть такая работа, бабушек через дорогу переводить, того мнения и придерживайся..

Просто представь себе, что есть такая работа. И речь не о волонтерах. Кто-то будет переводить старушек с любовью, не торопясь, с шутками и прибаутками, чтобы бабушки оставались довольны. А кто-то будет торопиться и вырывать их слабенькие ручки из плечевых суставов. В этом разница.
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* Маркс
«Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» - Архимед Мухамбетов о проектных и строительных организациях региона
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 14.08.18 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Я то по своей неопытности думал что помогать ближнему и слабому, проявление Уважения к окружающим это ни какая не работа, а гражданское самосознание, за которое денег не берут.
А ты считаешь это какой то работой..
Заботу о ближнем..

Это ты написал, что пальцем не пошевелишь без денег, а тут про какое-то уважение начал лепить. Что это за уважение, если ты постоянно всех вокруг хаешь за то, что никто жить не умеет. Или ты помогаешь ближним, чтобы показать самому себе, какой ты успешный относительно их? Пытаешься возвыситься, унизив других. Это ты и считаешь проявлением уважения и гражданского самосознания?
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§ arman_kst
Re: «Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» -...
arman_kst


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Сообщений: 28
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.08.18 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
bgb, поговорите с теми кто живёт в 9этажке по Каирбекова (Куйбышева) и Аль-Фараби угол
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§ 211
«Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» - Архимед Мухамбетов о проектных и строительных организациях региона
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3740
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.08.18 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Примеров такой халтуры вполне достаточно в нашем городе.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775508&topic_id=35245&forumid=1&1534220870

То есть ты не можешь привести личный пример, потому как его, этого примера нет..
И да, покажи мне сотрудников такой работы, чтобы не быть голословным, как и на что эти рабочие живут, например работая в домах для престарелых..
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§ 211
«Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» - Архимед Мухамбетов о проектных и строительных организациях региона
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3740
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.08.18 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Это ты написал, что

Цитата:
Маркс:
если ты постоянно

Цитата:
Маркс:
. Или ты

И тд и тп..
Что это?
Боязнь ответить на вполне обычный вопрос, есть ли такая работа вообще в мире или нет?
Ты, ты, а ты..
Я тебе вполне ясно сказал что такой работы бесплатно и по Любви нет и не бывает либо приведи пример.
Что ты лично то там завелся?
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§ Sniper
«Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» - Архимед Мухамбетов о проектных и строительных организациях региона
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 14.08.18 - 10:33
Комментарий удален модератором.
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* Маркс
«Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» - Архимед Мухамбетов о проектных и строительных организациях региона
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 14.08.18 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Я тебе вполне ясно сказал что такой работы бесплатно и по Любви нет и не бывает либо приведи пример.

Приведу тебе в пример волонтеров, только чтобы ты успокоился и не ругал себя за то, что за любую работу гребешь себе бонусы, хотя бы и не материальные. Однако, в моих сообщениях нигде нет утверждения о наличие бесплатной работы, это ты так славно передернул. Может приведешь пример, где я говорил про бесплатную работу или опять будешь нервно тыкать в клавиши, бубня под нос одно и то же предложение о показе чего-то там?
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* Маркс
«Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» - Архимед Мухамбетов о проектных и строительных организациях региона
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 14.08.18 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Маркс:
Это ты написал, что

Цитата:
Маркс:
если ты постоянно

Цитата:
Маркс:
. Или ты

И тд и тп..
Что это?

Цитата:
211:
Что ты лично то там завелся?


В чужом глазу он видит соломинку, а в своем и бревна не заметит:
Цитата:
211:
Ты что там несешь?

Цитата:
211:
Ты такой же

Цитата:
211:
Ты не можешь

Цитата:
211:
Ты сказал

Цитата:
211:
А ты считаешь

Цитата:
211:
Ты, ты, а ты..

Не надо так волноваться, нервные клетки не восстанавливаются.
Профайл

§ 211
«Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» - Архимед Мухамбетов о проектных и строительных организациях региона
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3740
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.08.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Работать за деньги - это значит халтурить.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35245&viewmode=flat&sortorder=0&start=0

Понеслась..
Не выдержал приличные нормы дискуссии..
А ведь казалось бы, просто ответь на мое оппонирование именно на это простое твое Утверждение, что "работать за деньги значит халтурить"..
Больше мне ничего то и не нужно было, особенно как ты начал идти через какой то путь, что то там совсем лично и интимно утвеждая..
Зачем?
Все понятно.
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