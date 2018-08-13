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≡ Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33410
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По факту вандализма проводится досудебное расследование, но виновных в разгроме не могут найти уже полгода. О состоянии общественного туалета на сообщила ватсапп "НГ" жительница Костаная, которая пришла вчера на празднование Дня молодёжи на набережную по ул. Гашека.
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§ alex_60
Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1023
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.08.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Туалет набережной 25 лет независимости.
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§ 211
Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3740
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.08.18 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
где народ нужду справлял

Когда говорят за народ, особенно кто ничего для него не делает, как то знаешь ли, как то настораживает..
Ну если так переживаешь за народ, то сделай для него что то сам, думаю вполне достойное решение будет..
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§ Обликоморале
Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5881
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.08.18 - 06:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С ватерклозетом тема шикарная..
Полгода без ремонта ...ахаха..
Стыд и срам градоначальникам...
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§ Обликоморале
Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5881
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.08.18 - 06:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
особенно кто ничего для него не делает, как то знаешь ли, как то настораживает

Чья бы тут .... :lol:
Взяточник, расхититель народного имущества и неплательщик налогов.
Тока потом не лепи тут, как ты помогал 247 своим родственникам))
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§ Сыкымы
Re: Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул....
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 297
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 14.08.18 - 08:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
...ну если так переживаешь за народ, то сделай для него что то сам, думаю вполне достойное решение будет...

Согласен! Номер счёта в личку прислать? ;-)
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§ alex_60
Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1023
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.08.18 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
похоже это туалет одноразовый был.
по случаю приезда президента Татарстана с делегацией.
на сабантуй в прошлом году.
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§ Sniper
Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 14.08.18 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
похоже это туалет одноразовый был.
по случаю приезда президента Татарстана с делегацией.
на сабантуй в прошлом году.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775504&topic_id=35249&forumid=1#775504

Схема известная. Отремонтируют не спеша и замок повесят. Был шанс. Нормально пользоваться туалетом.
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§ alex_60
Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1023
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.08.18 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Схема известная.


кстати, "твою" остановку на воинов интернационалистов выкорчевали с корнем.
изверги.
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§ Sniper
Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 14.08.18 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
стати, "твою" остановку на воинов интернационалистов выкорчевали с корнем.
изверги.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775510&topic_id=35249&forumid=1#775510

привезут обратно после ремонта тротуара. 2 или 3 поколений горожан спасались от непогоды. В Каире подсмотрел конструкцию. Только она была из природных материалов.
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* Сергей_я
Re: Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул....
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2538
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 14.08.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
кстати, "твою" остановку на воинов интернационалистов выкорчевали с корнем.
изверги.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31988&start=15#comment_1

там вообще какая х....ня творится. Столько проблемных мест в городе, где пешеходные дорожки в плачевном состоянии. Нет, они взяли сняли НОРМАЛЬНЫЙ, местами даже хороший асфальт и заложили всю улицу плиткой. Очень хочется плюнуть в лицо тому человеку, который принял такое решение.
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§ 211
Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3740
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.08.18 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Номер счёта в личку прислать

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775512&topic_id=35249&forumid=1#775512

При чем тут номер счета?
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§ alex_60
Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1023
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.08.18 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Очень хочется плюнуть в лицо тому человеку,


lко всему ложат плитку похабно.
все сочленения с отводами содрали и оставили выкорчеванный асфальт.
колодцы как они обделывают, это мрак. надо же плитку резать.это нанотехнологии.
так они или песком засыпают квадраты вокруг колодцев, или раствором заливают.
красотища еще та. позорно смотрится, слов нет.
для кабелей на отводах прокопали траншеи по асфальту , засыпали землей, она просела
естественно, получили канавы.
изуродовали старые бордюры своей техникой,
одно делают, другое ломают.
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§ Змея Подколодная
Re: Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул....
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 504
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 14.08.18 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Варвары. Дикари.
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§ Sniper
Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 14.08.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
похоже это туалет одноразовый был.
по случаю приезда президента Татарстана с делегацией.
на сабантуй в прошлом году.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775518&topic_id=35249&forumid=1#775518

вон Дракон пишет, как решают эту проблему ихние бургомистры. Привозят на время праздника передвижные туалеты. Потом увозят на хранение. Наш туалет похож на мавзолей. Сколько денег вбухали. Философская притча. Бедные мы оттого, что всегда хотим казаться богатыми.
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§ 211
Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3740
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.08.18 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Привозят на время праздника передвижные туалеты. Потом увозят на хранение. Наш туалет похож на

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775520&topic_id=35249&forumid=1#775520

Ты готов их постоянно чистить?
То что делают там граждане с южных регионов планеты, не каждый у нас будет делать..
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