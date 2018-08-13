211 Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3734

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:33 Цитата: Сыкымы:

где народ нужду справлял

Когда говорят за народ, особенно кто ничего для него не делает, как то знаешь ли, как то настораживает..

Ну если так переживаешь за народ, то сделай для него что то сам, думаю вполне достойное решение будет..