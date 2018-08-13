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≡ «Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» - Архимед Мухамбетов о проектных и строительных организациях региона		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» - Архимед Мухамбетов о проектных и строительных организациях региона
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33410
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Качество проектов по дорогам, жилью и другим объектам в Костанайской области очень низкое - об этом сообщил директор филиала РГП «Госэкспертиза» Акимжан ЖАКУПОВ на аппаратном совещаним, которое прошло в облакимате сегодня, 13 августа.
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§ Victor Yang
Re: «Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» -...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10839
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.08.18 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию

В первую очередь, своим визави адресовать это предложение было нужно. Наш филиал госэкспертизы славится раздуванием из мухи слона - эксперты свои же рекомендации для одного проекта заменяют противоположными для другого аналогичного. А некоторые и проектировщиков позорят, надавав таких рекомендаций, что строители и эксплуатанты ржут в голос.
Хотя по факту - работать будет некому. А проблему нужно решать не в отдельно взятой области, а комплексно по республике. В этой отрасли очень много рвачей.
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§ Сыкымы
Re: «Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» -...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 296
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 13.08.18 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Работу с кадрами нужно пересматривать. Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию.

Знаю одного такого "радетеля" за омоложение кадров... Помахав "шашкой", отправив спецов на пенсию, не подготовив молодую смену, затем увидев "плоды трудов своих" - быстро "встал на лыжи" и в другую область, подальше от печальных результатов своего корявого менеджмента.
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