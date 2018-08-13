Victor Yang Re: «Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» -... #15





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 10839

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 23:42 Цитата: Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию

В первую очередь, своим визави адресовать это предложение было нужно. Наш филиал госэкспертизы славится раздуванием из мухи слона - эксперты свои же рекомендации для одного проекта заменяют противоположными для другого аналогичного. А некоторые и проектировщиков позорят, надавав таких рекомендаций, что строители и эксплуатанты ржут в голос.

Хотя по факту - работать будет некому. А проблему нужно решать не в отдельно взятой области, а комплексно по республике. В этой отрасли очень много рвачей.