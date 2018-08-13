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≡ «Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» - Архимед Мухамбетов о проектных и строительных организациях региона		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» - Архимед Мухамбетов о проектных и строительных организациях региона
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33410
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Качество проектов по дорогам, жилью и другим объектам в Костанайской области очень низкое - об этом сообщил директор филиала РГП «Госэкспертиза» Акимжан ЖАКУПОВ на аппаратном совещаним, которое прошло в облакимате сегодня, 13 августа.
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§ MedVed820607
«Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» - Архимед Мухамбетов о проектных и строительных организациях региона
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 65
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 13.08.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то Аким сам себе противоречит. С одной стороны хочет качества с другой цемент жалеет.... Товарищи формучане кто в теме посвятите убогого какие Цитата:
"Сейчас есть новые строительные материалы....". Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31983?1534150655
.

[Исправлено: MedVed820607, 13.08.2018 - 15:02]
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§ arman_kst
Re: «Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» -...
arman_kst


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Сообщений: 27
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.08.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо акиму области поселиться в квартире от Ирина и К, который быстро строит, за 4 месяца. Ипотеку оформить. Посмотрим через годы будет ли хвалить эти пенопластовые технологии)
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* Sniper
Re: «Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» -...
Sniper


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Сообщений: 185
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 13.08.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
о советским ГОСТам
-все же может по СНИПам? Таких их никто не отменял до сих пор......
-мы пенсионеры машиностроители по ГОСТам работаем.... см, пункт первый))))
-что касается качества....жил на трассе Кустанай - Урицк....ее раз в 15 лет ремонтировали с заменой асфальтового покрытия.....все новые материалы привозили и укладывали по тогдашним СНИПам.....
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§ Маркс
Re: «Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» -...
Маркс


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Сообщений: 94
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 13.08.18 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31983

Так за счет старых кадров еще держимся. Молодежь хочет сразу портфель начальника и полный карман денег. Работать за деньги - это значит халтурить. А работу любить надо и хотя бы втайне гордиться сделанным.
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§ 211
Re: «Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» -...
211


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Сообщений: 3734
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.08.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кладут бетон марки М-400, не жалея. А к

Не жалея, потому что бОльшая часть растаскивается, как то так..
Вот и списывают на стройку..
Сейчас растаскивать будут так же, а цемента будут получается ложить меньше, на бумаге писать другое..
Вон тот саморазрушающийся дом напротив Назарбаев, тому пример..
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§ 211
Re: «Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» -...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3734
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.08.18 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Работать за деньги - это значит халтурить. А работу любить надо и хотя бы втайне гордиться сделанным.

Хех..
Ты работаешь не за Деньги?
То есть по Любви?
Плоды своей работы не покажешь, которые по Любви?
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§ 211
«Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» - Архимед Мухамбетов о проектных и строительных организациях региона
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3734
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.08.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вообще вместо цемента нужно давно китайский скотч клеить..
Помню когда сотки появились уже с полифонией, родич на экран скотч наклеивал..
И дешево и практично..
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§ Маркс
Re: «Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» -...
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 13.08.18 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Хех..
Ты работаешь не за Деньги?

То есть ты хочешь сказать, что и пальцем не пошевелишь без оплаты? Переведешь бабушку через дорогу и не отпустишь ее, пока не заплатит? Или поможешь молодой мамаше коляску занести в подъезд и будешь ждать у двери с протянутой рукой? Может быть, ты настолько не любишь своих родственников или друзей, что всегда берешь с них деньги за помощь?

Если ты имеешь ввиду постоянную работу, за которую будут платить пенсию, то сейчас как раз такой период, что большинству приходится работать за деньги, потому что любовь к работе сегодня никому не нужна, поощряется лишь умение играть в работу, а не работать. Базис для любви не тот.
Цитата:
211:
Плоды своей работы не покажешь, которые по Любви?

Плоды моей работы по любви слишком известны, чтобы их здесь показывать первому встречному по такому же требованию!
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§ 211
«Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» - Архимед Мухамбетов о проектных и строительных организациях региона
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3734
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.08.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
есть ты хочешь сказать, что и пальцем не пошевелишь без оплаты? Переведешь бабушку через дорогу и не отпустишь ее, пока не заплатит?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775410&topic_id=35245&forumid=1#775410

А с каких пор перевод бабок через дорогу именуется работой с 8ми утра и до 18 ти вечера с перерывом на обед?
Ты что там несешь?
Ты работаешь в доме престарелых что ли или скажешь что все те, кто там работают не должны получать зарплаты?
И про любовь к работе..
Значит нет ее, никакой любви и все это просто фарс..
Раз не можешь показать плоды ее..
Ты такой же как и остальные, тебе нужна оплата за свой труд, а не любовь..
Ибо ей ты не накормишь сына и не наложишь ей Это в ее старую советскую сковородку угрожающего типа..
Потому как придется ее примерить на себя, по любви..
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§ Маркс
«Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» - Архимед Мухамбетов о проектных и строительных организациях региона
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 13.08.18 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А с каких пор перевод бабок через дорогу именуется работой с 8ми утра и до 18 ти вечера с перерывом на обед?

Ну найди спонсора, сделай рабочее место и это станет такой же работой, как и протрание штанов за рулем такси.
Цитата:
211:
Значит нет ее, никакой любви и все это просто фарс..
Раз не можешь показать плоды ее..

Ты отличаешь "не можешь" от "не хочешь"? И что это за уловки, если не можешь показать, то этого не существует. Есть многое, чего невозможно показать, но оно тем не менее существует.
Цитата:
211:
Ты такой же как и остальные, тебе нужна оплата за свой труд, а не любовь..
Оплата никоим образом не исключает любовь к работе, как и наоборот. Ибо что заставляет многих иметь неоплачиваемое хобби, которое для других может быть типичной работой с 8 до 18.
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§ 211
«Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» - Архимед Мухамбетов о проектных и строительных организациях региона
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3734
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.08.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Есть многое, чего невозможно показать, но

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775423&topic_id=35245&forumid=1#775423

Как таГ?
Ты не можешь показать результат своего труда, к которому относишься с любовью, не беря за то денег?
Работая от зари до зари забесплатно?
И рабочее место при чем?
Ты сказал что есть такая работа, бабушек через дорогу переводить, того мнения и придерживайся..
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§ 211
«Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» - Архимед Мухамбетов о проектных и строительных организациях региона
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3734
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.08.18 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я то по своей неопытности думал что помогать ближнему и слабому, проявление Уважения к окружающим это ни какая не работа, а гражданское самосознание, за которое денег не берут.
А ты считаешь это какой то работой..
Заботу о ближнем..
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§ bgb
Re: «Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» -...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3948
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 13.08.18 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Надо акиму области поселиться в квартире от Ирина и К, который быстро строит, за 4 месяца. Ипотеку оформить. Посмотрим через годы будет ли хвалить эти пенопластовые технологии)

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31983

купил квартиру в таком доме, которому 4-5 лет. тепло, светло. только трубы стояков г.в. и х.в. почему-то стальные. В остальном претензий нет...
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§ yudjin
Re: «Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» -...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5473
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.08.18 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию.

шобы ему так же сказали... придет время!
А нутро, мягко говоря не красивое, так и прёт... всё советское поперёк горла, уже и спецы в возрасте...что собственно было отлично видно на отчётных встрече (особенно первой), с каким пренебрежением первый ряд и оратор слушали пожилых людей... насмехались, еле сдерживались чтобы не оборвать человека.
Дык, может откажутся от резиденции в Партизане и переедут в тот дом в мкр Юбилейный по новой технологии, что дал трещину... откажутся от здания обкома, горисполкома, построенных в советские годы?
Все "плоды" и "творения" понаехавших временщиков видны по трещинам проспекта Абая, разваливающихся набережных и выкорчёвыванию деревьев.

Интересно, но факт, соседу уже за 70... его каждое лето зовут работать - консультировать прокладку коммуникаций. Сейчас в новом микрорайоне Кунай трудится... пАтАмуштА это спец.. а не те .... в дорогих костюмчиках и с часиками позолоченными, бегающие с умным видом, изображающими деятельность...
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