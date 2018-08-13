Цитата: 211:

Чо ты прикопался то к зернистостиИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35238&post_id=775484&order=0&viewmode=flat&pid=775483&forumid=1#775484 Чо ты прикопался то к зернистостиИсточник:

Я прикопался? )) Да ладно, сам же начал, я лишь про оптику сказал.

Цитата: 211:

Не нужно мне вот сейчас пихать соревнования в прочтении Википедии, тогда ее не было..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35238&post_id=775484&order=0&viewmode=flat&pid=775483&forumid=1#775484 Не нужно мне вот сейчас пихать соревнования в прочтении Википедии, тогда ее не было..Источник:

Причём тут вики? Память, понимашь Цитата: 211:

Были только фото, зависящие от самого зеркального фотоаппарата..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35238&post_id=775484&order=0&viewmode=flat&pid=775483&forumid=1#775484 Были только фото, зависящие от самого зеркального фотоаппарата..Источник:

Ты хоть отличие зеркалки от простого фотоаппарата того времени знаешь?

А то голословно тут заявляешь:

Цитата: 211:

что ты вообще знаешь что это такоеИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35238&post_id=775484&order=0&viewmode=flat&pid=775483&forumid=1#775484 что ты вообще знаешь что это такоеИсточник:

Вот так постепенно с мороженого перешли на фото.

Флудим дальше, пока не прикроют?