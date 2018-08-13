elektron Более 1 000 нарушений ПДД и более 40 пьяных водителей выявили полицейские за 3 дня на дорогах Костанайской области #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1780

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:32 Цитата: olegggon:

А что за разговор по телефону уже задерживают?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775486&topic_id=35247&forumid=1&1534177632 А что за разговор по телефону уже задерживают?Источник:

Не уверен, но наверное ввели новшество, у на в Германии 60 евриков вроде. Не попадался есчо, по блютузу разрешено. Возможно ввели изменения. Нужно же как то "бюджет" пополнять ))

Цитата: bgb:

оставил случайно права дома и - ты нарушитель!!!Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775486&topic_id=35247&forumid=1&1534177632 оставил случайно права дома и - ты нарушитель!!!Источник:

Не нарушитель, но возможно тоже нововведение, у нас 30 евриков за это.

Но иногда лучше заплатить 30-ть евриков, чем иметь права при себе. Были случаи права забирали, а суд оправдывал.

только, до суда ещё год а то и два ждать. А так 30-ть заплатил и до суда катаешься дальше.

В общем тоже заморочек хватает.



[Исправлено: elektron, 13.08.2018 - 17:50]