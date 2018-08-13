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§ NG.kz
В Казахстане происходит девальвация - депутат Мажилиса
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33410
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.18 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Член комитета по финансам и бюджету палаты Аманжан Жамалов выразил мнение по ситуации с нынешним с курсом тенге. Он отметил, что еще в марте этого года курс доллара был на уровне 320 тенге и за пять месяцев он ослаб на 14 процентов.
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§ alex_60
Re: В Казахстане происходит девальвация - депутат Мажилиса
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1020
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.08.18 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждому командиру нацбанка-по девальвации
В кз это типо к ордену приравнивается
За труд на благо.. Кого только.
Следуюший готов заступить на пост?
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§ pro100tak
Re: В Казахстане происходит девальвация - депутат Мажилиса
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 13.08.18 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В процентах девальвацию считать - оно, конечно, правильно. Только если с относительных показателей перейти на абсолютные, - получим в 1-ый раз 20 тенге, во 2-й - 30, потом за 1,5 года на 90 тенге, сейчас больше 40 уже. Или можно еще считать разами. Слабый курс своей валюты нужен, когда есть производство на экспорт. Тогда выручка в стране-производителе, к примеру в Германии или Японии в евро или иенах при слабом курсе получается больше. США по отношению к ним использует такой рычаг - девальвируют доллар. И в этих странах сразу становится проблемой себестоимость. В падающей выручке ее доля растет, съедая и так-то не очень большую рентабельность. А нацбанку надо было не спать, а раньше проводить интервенции. Почитайте их объяснения в другой новости. Смех, да и только.
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§ 211
Re: В Казахстане происходит девальвация - депутат Мажилиса
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3734
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.08.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Официальный курс на сегодня конечно же 356.80..
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§ 211
Re: В Казахстане происходит девальвация - депутат Мажилиса
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3734
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.08.18 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто имел неосторожность держать в тенге, покупайте недвижимость, автомобили, технику, которая еще не подорожала, глядя на курс 420..
А проще всего конечно скупить доллары и ждать..
Очередной деддоризации или как там ее..
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§ bgb
Re: В Казахстане происходит девальвация - депутат Мажилиса
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3948
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 13.08.18 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хоть один сказал правду с высокой трибуны!
хотя народ давно все знает и понимает. и эта правда - просто очевидность...
но - молодец!!!
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