pro100tak Re: В Казахстане происходит девальвация - депутат Мажилиса #2





(Пользователи) Сообщений: 155

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 20:48 В процентах девальвацию считать - оно, конечно, правильно. Только если с относительных показателей перейти на абсолютные, - получим в 1-ый раз 20 тенге, во 2-й - 30, потом за 1,5 года на 90 тенге, сейчас больше 40 уже. Или можно еще считать разами. Слабый курс своей валюты нужен, когда есть производство на экспорт. Тогда выручка в стране-производителе, к примеру в Германии или Японии в евро или иенах при слабом курсе получается больше. США по отношению к ним использует такой рычаг - девальвируют доллар. И в этих странах сразу становится проблемой себестоимость. В падающей выручке ее доля растет, съедая и так-то не очень большую рентабельность. А нацбанку надо было не спать, а раньше проводить интервенции. Почитайте их объяснения в другой новости. Смех, да и только.