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≡ Более 1 000 нарушений ПДД и более 40 пьяных водителей выявили полицейские за 3 дня на дорогах Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Более 1 000 нарушений ПДД и более 40 пьяных водителей выявили полицейские за 3 дня на дорогах Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33410
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.18 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской области с 8 по 10 августа проходило оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога". Об итогах ОПМ "НГ" сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Костанайской области.
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§ Vital
Re: Более 1 000 нарушений ПДД и более 40 пьяных водителей...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5988
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.08.18 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо)))
Это где то 330 нарушений в день. Умножим на осредненую цифру- взятку в 3300 без пьяных. Хм. Лям в день падает в карман полицейским. :))) неплохо. :lol:
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§ olegggon
Re: Более 1 000 нарушений ПДД и более 40 пьяных водителей...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 907
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 13.08.18 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что за разговор по телефону уже задерживают?
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§ bgb
Re: Более 1 000 нарушений ПДД и более 40 пьяных водителей...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3948
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 13.08.18 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
за рулем были задержаны 39 человек без водительских удостоверений Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31986

оставил случайно права дома и - ты нарушитель!!!
ведь если показать жппшникам удостоверение личности, чтобы они пробили наличие прав, это невозможные технологии!!!
а как только оформить протокол - так активно используется та самая база данных...
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§ elektron
Более 1 000 нарушений ПДД и более 40 пьяных водителей выявили полицейские за 3 дня на дорогах Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1780
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.08.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
А что за разговор по телефону уже задерживают?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775486&topic_id=35247&forumid=1&1534177632

Не уверен, но наверное ввели новшество, у на в Германии 60 евриков вроде. Не попадался есчо, по блютузу разрешено. Возможно ввели изменения. Нужно же как то "бюджет" пополнять ))
Цитата:
bgb:
оставил случайно права дома и - ты нарушитель!!!Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775486&topic_id=35247&forumid=1&1534177632

Не нарушитель, но возможно тоже нововведение, у нас 30 евриков за это.
Но иногда лучше заплатить 30-ть евриков, чем иметь права при себе. Были случаи права забирали, а суд оправдывал.
только, до суда ещё год а то и два ждать. А так 30-ть заплатил и до суда катаешься дальше.
В общем тоже заморочек хватает. ;-)

[Исправлено: elektron, 13.08.2018 - 17:50]
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§ drakon
Более 1 000 нарушений ПДД и более 40 пьяных водителей выявили полицейские за 3 дня на дорогах Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14305
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.08.18 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас полицейский заглянет в комп и знает забыл дома или у тебя их нет... :lol:
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