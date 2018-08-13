|Цитата:
211:
А с каких пор перевод бабок через дорогу именуется работой с 8ми утра и до 18 ти вечера с перерывом на обед?
Ну найди спонсора, сделай рабочее место и это станет такой же работой, как и протрание штанов за рулем такси.
Цитата:
211:
Значит нет ее, никакой любви и все это просто фарс..
Раз не можешь показать плоды ее..
Ты отличаешь "не можешь" от "не хочешь"? И что это за уловки, если не можешь показать, то этого не существует. Есть многое, чего невозможно показать, но оно тем не менее существует.
Цитата:
211:
Ты такой же как и остальные, тебе нужна оплата за свой труд, а не любовь..
Оплата никоим образом не исключает любовь к работе, как и наоборот. Ибо что заставляет многих иметь неоплачиваемое хобби, которое для других может быть типичной работой с 8 до 18.