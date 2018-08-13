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≡ Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33410
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.18 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К 19:00 на набережную приехал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Ожидая своего выступления, он сел в первом ряду на трибуне, как вдруг в толпе прозвучало “Краски”. Несколько групп молодых людей, едва не перепрыгивая через акима, помчались вглубь парка, где уже во всю осыпала друг друга толпа.
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§ 211
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3734
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.08.18 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
отличная оптика. Фотки до сих пор живут Очень не плохо даж

Заметь, я выкладываю фото с ФЭД-5, те которые с 1984го..
Ты ни одной не выклал..
Покажи.
Там не само фото интересует, а зернистость, автоматика, выдержка, фото в темное время..
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§ elektron
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1780
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.08.18 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Там не само фото интересует, а зернистость, автоматика, выдержка, фото в темное время..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35238&viewmode=flat&sortorder=0&start=60

Причём тут зернистость, это уже от плёнки больше зависит. Да и прочее, ты вроде про оптику речь вёл. Я про неё и написал.
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§ 211
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3734
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.08.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
это уже от плёнки больше зависит. Да и прочее, ты вроде

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775476&topic_id=35238&forumid=1#775476

Это зависит не от пленки, о от многих составляющих, включая и это самое основное - оптику фотоаппарата..
Просто я немного усомнился в том, что ты вообще знаешь что это такое, потому что никогда не скидывал собственные фото..
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§ elektron
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1780
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.08.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
что ты вообще знаешь что это такое, потому что никогда не скидывал собственные фотоИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35238&post_id=775476&order=0&viewmode=flat&pid=775472&forumid=1#775476

Вот в этом и есть сомнения? Так вот "фотограф" зернистость зависит от светочувствительности плёнки, а не от многих других факторов. 100 ка или 400-то, какая из них "зернистее"? :-P
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§ elektron
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1780
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.08.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот и фотоувеличитель 8-)
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§ 211
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3734
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.08.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
какая из них "зернистее"

Чо ты прикопался то к зернистости, она зависит от Совокупности факторов света, выдержки и тд и тп, и в том числе от проявки крепления..
Не нужно мне вот сейчас пихать соревнования в прочтении Википедии, тогда ее не было..
Были только фото, зависящие от самого зеркального фотоаппарата..
Которые я скидывал, которые фотал начиная с 1984го года..
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§ elektron
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1780
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.08.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Чо ты прикопался то к зернистостиИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35238&post_id=775484&order=0&viewmode=flat&pid=775483&forumid=1#775484

Я прикопался? )) Да ладно, сам же начал, я лишь про оптику сказал. :lol:
Цитата:
211:
Не нужно мне вот сейчас пихать соревнования в прочтении Википедии, тогда ее не было..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35238&post_id=775484&order=0&viewmode=flat&pid=775483&forumid=1#775484

Причём тут вики? Память, понимашь ;-) Цитата:
211:
Были только фото, зависящие от самого зеркального фотоаппарата..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35238&post_id=775484&order=0&viewmode=flat&pid=775483&forumid=1#775484

Ты хоть отличие зеркалки от простого фотоаппарата того времени знаешь?
А то голословно тут заявляешь:
Цитата:
211:
что ты вообще знаешь что это такоеИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35238&post_id=775484&order=0&viewmode=flat&pid=775483&forumid=1#775484

Вот так постепенно с мороженого перешли на фото.
Флудим дальше, пока не прикроют? :-P
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