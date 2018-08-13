alex_60 Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае #56





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1018

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:42 Цитата: Обликоморале:

elektron:

родители рубь или рубь дватцать на школьную столовку давали



Тоже сумма смутила. Может на месяц.

На день- ну это ну не знаю. Верить нет.

Смотря какой год. Хотя если по 3 коп за

Ливерные говорит. То 1.2р-это..........

У нас столовка бесплатно была.

Какой то еще буфет был.

Но у меня от школы до дома метров 50 было.

Но в столовке интересно было

Эти котлеты с толченкой. Компот опять же.



[Исправлено: alex_60, 13.08.2018 - 20:46]