211:

Обычно больше возмущаются те, кто ничего в этом городе не делает как например наши многочисленные Святые форумчане..

Делают все бычные работяги, власти акимат..

Тут же только поистерить, используя площадку НГ..

211:

Народишко..

А говорят зачем так много сотрудников полиции расплодилось..

Так ведь за ним глаз да глаз..

Кстати камеры цифровизация и модернизация где?