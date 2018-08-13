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≡ Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33410
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По факту вандализма проводится досудебное расследование, но виновных в разгроме не могут найти уже полгода. О состоянии общественного туалета на сообщила ватсапп "НГ" жительница Костаная, которая пришла вчера на празднование Дня молодёжи на набережную по ул. Гашека.
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§ alex_60
Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1018
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.08.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну это однозначно заслуживает ютуба инстаграма
И прочее.
Мир должен знать о нас еще больше.
Чем знает.
Модернизация сознания.

[Исправлено: alex_60, 13.08.2018 - 20:29]
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§ 211
Re: Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул....
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3726
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.08.18 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народишко..
А говорят зачем так много сотрудников полиции расплодилось..
Так ведь за ним глаз да глаз..
Кстати камеры цифровизация и модернизация где?
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§ drakon
Re: Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул....
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14303
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.08.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну тут довольно чисто еще... :lol:
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§ таноми52
Re: Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул....
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 106
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 13.08.18 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У-Ж-А-С! Что с нами, люди? Это ж надо так постараться! Не хотим цивилизации? И почему такой ухоженный современный туалет в таком пристойном помещении остался без присмотра? Когда известно, что среди народа ещё достаточно быдла? Решили сэкономить на персонале?
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§ 211
Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3726
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.08.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
таком пристойном помещении остался без присмотра

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775453&topic_id=35249&forumid=1#775453

Сотрудника полиции к каждому О.., ну этому самому..
Ну ты же первая начнешь истерить о нехороших полицейских, которые "не разыскивают преступников,"..
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§ alex_60
Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1018
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.08.18 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Ж-А-С! Что с нами, люди?


Костанайцы. Новое мышление.
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§ Артем Марусич
Re: Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул....
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 51
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 13.08.18 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как в голову людей такие светлые мысли приходят - раздолбать туалет. Зачем? Для чего?
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* Сыкымы
Re: Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул....
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 293
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 13.08.18 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Фото и видео парка 25-летия независимости прислал на ватсапп "НГ" пользователь @nurs_ibraev

Цитата:
- Просто, понимаете, мне на душе досадно, что многие, сидя дома или в офисе, не замечают того, что происходит в нашем городе на самом деле - что он преображается и становится красивым, - написал автор видео

Через дорогу перешёл бы да в домик заглянул...
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* Сыкымы
Re: Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул....
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 293
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 13.08.18 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Обычно больше возмущаются те, кто ничего в этом городе не делает как например наши многочисленные Святые форумчане..
Делают все бычные работяги, власти акимат..
Тут же только поистерить, используя площадку НГ..

Цитата:
211:
Народишко..
А говорят зачем так много сотрудников полиции расплодилось..
Так ведь за ним глаз да глаз..
Кстати камеры цифровизация и модернизация где?

Ну и "двуликий *нус" тут как тут...
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