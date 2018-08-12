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Куратор темы: drakon
§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3726
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.08.18 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот и они..



Смотришь на них в банках и не нарадуешься..
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14303
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.08.18 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, наверное огурцы получаются хрустящие?... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14303
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.08.18 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ом, учись у Марика фотки скидывать,и по теме.
Тут тебе деревня... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14303
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.08.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, будешь может в Новоильиновке,
Зайди на Чапаева, попроси их,накопать
У н х на огороде хрен. И по маленькому
Кусочку в банку.понравятся огурцы всем... :lol:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5876
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.18 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
и так как коты в масле

И шо, даже ложки дегтя нету?
Цитата:
elektron:
Так ты вопросы неправильные задаёшь

Это у вас масло неправильное, мёд, бжелы и родитель намба адын-два.
А вопросы у мну животрепещущие..
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5876
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.18 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ом, учись у Марика фотки скидывать,и по теме.
Тут тебе деревня...

Тебе этих мало...попроси пусть есчо хавку постит..усе фото полны смысловой нагрузки..лишь бы было называеться))))))
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* elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1771
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.08.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
И шо, даже ложки дегтя нету?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775326&topic_id=25576&forumid=2&1534092402

ну поискать, найти можно конечно ;-) Цитата:
Обликоморале:
А вопросы у мну животрепещущие..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775326&topic_id=25576&forumid=2&1534092402

Так ты спрашивай, а то кто ж ещё расскажет то?
Анекдот вспомнился:
Сын спрашивает у отца:
— Папа, а где ежики живут?
— А хрен его знает.
— Папа, а почему еж колючий?
— А хрен его знает.
— Папа, а когда появились ежи?!
— А хрен его знает.
Мать говорит сыну:
— Отстань от папы!
Папа:
— Да пусть спрашивает, кто ж ему все про ежей расскажет!
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5876
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.08.18 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Тыг я и спрашиваю. А Дракон молчит. Шифруется шпийон и коммунист)
Ты мне вот скажи как вы там относитесь к Саре В. и её новому движению? 8-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1018
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.08.18 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
вы там относитесь к Саре В.


наверное они про нее не знают........
она правильно говорит..
/// «Соединенные Штаты всегда боялись объединения российских ресурсов и немецкой технологии — и правильно делают»,///
//«Своими войнами за ресурсы Соединенные Штаты дестабилизировали Ближний Восток и продолжают делать это в Иране. При этом расплачивается за это в первую очередь Европа. Мы не должны подчиняться политике, которая противоречит нашим интересам»///
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3726
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.08.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красный паспорт, но по моему это не СССР..



Бюргеррепублик вроде написано..
Значит скоро к вам на ПМЖ покачу..

[Исправлено: 211, 13.08.2018 - 12:04]
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5876
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.08.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
наверное они

А может их ужо, перевербовали американцы..посулили бабла чутка, шоб не перебивались с доширака на ролтон.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5876
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.08.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Бюргеррепублик

Поди какого пьяного клиента обчистил.
Онижо тут приезжая с Джемани, бухают по черному))0
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 185
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 13.08.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Бюргеррепублик

Не угадали....это Дракон в гости к нему приехал.... пытался заселиться по дружески....но Марик отнял в залог его паспорт.... когда Драк получит пенсию....выкупит паспорт.... 8-) :oops: :-P :-x
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* elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1771
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.08.18 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ты мне вот скажи как вы там относитесь к Саре В. и её новому движению? Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775382&topic_id=25576&forumid=2#775382

Цитата:
alex_60:
наверное они про нее не знают.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775382&topic_id=25576&forumid=2#775382

Да знаемо всеми, только проценты избирателей сами за себя говорят.
Я лично раньше поддерживал, несмотря на то что она со своими "коммунистическими" направлениями нас раскулачивать хочет и уровняловку сделать. Но после 2014-15-го годов, с наплывом беженцев, она всё за воссоединение их семей глотку рвёт. А оно мне нужно. И так хватает выше крыши. Единственное, где она ещё интересна, так это внешняя политика. Алекс писал... Так что, как то так :-x
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5876
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.08.18 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
нас раскулачивать хочет

Алигарх Эл нечаянно спалился. :lol:
Сначала думал к Дракону в гости съездить..но что то не прельщает меня доширак и ролтон.
Думаю у тебя сосиски баварские полный холодильник, а так же фуагра и сыр французский с плесенью есть. 8-)
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