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Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 19:18 Цитата: Обликоморале:

Ты мне вот скажи как вы там относитесь к Саре В. и её новому движению? Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775382&topic_id=25576&forumid=2#775382 Ты мне вот скажи как вы там относитесь к Саре В. и её новому движению? Источник:

Цитата: alex_60:

наверное они про нее не знают.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775382&topic_id=25576&forumid=2#775382 наверное они про нее не знают.Источник:

Да знаемо всеми, только проценты избирателей сами за себя говорят.

Я лично раньше поддерживал, несмотря на то что она со своими "коммунистическими" направлениями нас раскулачивать хочет и уровняловку сделать. Но после 2014-15-го годов, с наплывом беженцев, она всё за воссоединение их семей глотку рвёт. А оно мне нужно. И так хватает выше крыши. Единственное, где она ещё интересна, так это внешняя политика. Алекс писал... Так что, как то так