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≡ Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33410
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.18 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К 19:00 на набережную приехал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Ожидая своего выступления, он сел в первом ряду на трибуне, как вдруг в толпе прозвучало “Краски”. Несколько групп молодых людей, едва не перепрыгивая через акима, помчались вглубь парка, где уже во всю осыпала друг друга толпа.
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§ Обликоморале
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5876
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.08.18 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
откуда копейки брали, уже и не помню

Бутылки из под молока, пива, лимонада и магазины принимали..
12 копеек-пустая бутылка из под газировки (0,5 л.)
пустая водочная бутылка
15 из под молока и кефира..
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§ alex_60
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1018
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.08.18 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
в Казкомерцбанке


чудеса. что машина времени делает.
ККБ, коммунизм, мороженое только для богатых.
ККБ когда у нас появилсяы то ?
или ты с КГБ путаешь?

[Исправлено: alex_60, 13.08.2018 - 18:56]
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§ alex_60
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1018
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.08.18 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Бутылки из под молока, пива, лимонада и магазины принимали..


еще эти, для сифонов из по газа баллончики, цинковые или какие ..тяжелые такие.
но их вроде только на обмен.
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* elektron
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1771
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.08.18 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
за пирожками ливерными по пять копеек Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35238&viewmode=flat&sortorder=0&start=30&1534165691

У нас на "клубе строителей" в столовке эти тошнотики по 3 копейки продавали ;-)
Во как тему то разфлудили. Из мороженного дефицит сделали? :lol: :-P
Я шоколадное по 15-ть копеек брал, по 10-ть стаканчиков за раз схавать мог :-o
родители рубь или рубь дватцать на школьную столовку давали. Так я тошнотики да мороженое жувал иногда соки покупал 8-)
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§ 211
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3726
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.08.18 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
150 руб. средняя зарплата инженера

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35238&viewmode=flat&sortorder=0&start=30

Ну ты то не путай кирзавод в деревне, обычно принадлежащий южным гражданам Кавказа и работу там с зари до зари по 16 часов в сутки..
То же самое с Валками..
На тюках правда меньше, но и они не легкие, катать их с рунами на верх..
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§ 211
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3726
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.08.18 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Фотоувеличитель 13р.50к.

Ленинград 4у, который я заказывал, стоил 42 рубля, не знаю за какой говоришь ты.
Зенит о котором мечтал или Киев, стоили не менее 160ти рублей, Зенит по моему 200.
Мой ФЭД 5, 67 по моему рублей..
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§ 211
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3726
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.08.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Часы Ракета, единственное что сохранил с 90х и до сих пор ходят, наручные, купил в 1984м, стоят 34 рубля , эти уже не заказывал наложенным платежом, а брал в Цуме..
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§ Обликоморале
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5876
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.08.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Я за твой тяжкий труд не говорю, я сравниваю реальные зарплаты.
Не переводи тут при всем при том, стрелы на кавказцев.
Цитата:
211:
Зенит о котором мечтал или Киев, стоили не менее 160ти рублей, Зенит по моему 200

Это у спекулянтов ( типа Добринцоффа :lol: :-P ) цены такие были.
Я тебе озвучил официальные на 1982 год.
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§ 211
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3726
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.08.18 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Это у спекулянтов ( типа Добринцоффа ) цены такие были.
Я тебе озвучил официальные на 1982 год.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775450&topic_id=35238&forumid=1#775450

Нет, ты не можешь их озвучивать если не знаешь..
Я помню же.
Нужно говорить точную марку.
А не просто фотоувеличитель.
За 13 рублей никакой это не увеличитель, там даже и линз наверно не было, они самые дорогие..
А вот Смена 8 с буквой М, не помню, вроде 15 рублей, но фотик был страшный, оптика на нуле..
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§ Обликоморале
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5876
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.08.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
родители рубь или рубь дватцать на школьную столовку давали

Вишь Марик, какой бохатый был Электроник мальшик))
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§ Обликоморале
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5876
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.08.18 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Нет, ты не можешь их озвучивать если не знаешь..

Ну да, ну да..кроме тебя никто не знает и не помнит..
:lol:
Твои слова что ли истина истин?
Цены из оф. источников и кое что сам еще помню.
И " Смена-8М" была 18 рупий тогда, отчетливо помню, так как куплял ее с первой зарплаты грузчика.
Ну не тянул я на ФЭД и Зенит тем более. Остальное на кассеты тратил для кассетного мафона Электроника 302.
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§ alex_60
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1018
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.08.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
elektron:
родители рубь или рубь дватцать на школьную столовку давали


Тоже сумма смутила. Может на месяц.
На день- ну это ну не знаю. Верить нет.
Смотря какой год. Хотя если по 3 коп за
Ливерные говорит. То 1.2р-это..........
У нас столовка бесплатно была.
Какой то еще буфет был.
Но у меня от школы до дома метров 50 было.
Но в столовке интересно было
Эти котлеты с толченкой. Компот опять же.

[Исправлено: alex_60, 13.08.2018 - 20:46]
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