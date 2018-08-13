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≡ Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33406
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.18 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К 19:00 на набережную приехал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Ожидая своего выступления, он сел в первом ряду на трибуне, как вдруг в толпе прозвучало “Краски”. Несколько групп молодых людей, едва не перепрыгивая через акима, помчались вглубь парка, где уже во всю осыпала друг друга толпа.
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§ Обликоморале
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5867
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.08.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
когда стаканчик мороженного был роскошью

Перегрелся что ли?))
Реально бред несешь...
Еще скажи не каждой семье по карману...
:lol:
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§ Обликоморале
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5867
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.08.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И что - не было так как с хлебом и шоколадом в прошлые годы?

Ты про количество раздаваемого читал? И то что через час ужо раздавать запарились, аж перерыв объявили, ничего не говорит?
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§ 211
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3715
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.08.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Сейчас слава богу не коммунизм когда стаканчик мороженного был роскошью и купить его можно было только по большим праздникам отстояв

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35238&viewmode=flat&sortorder=0&start=0

Впервые в жизни эскимо попробовал в Ленинграде, сбежав с какой то Оперы, в 15 лет..
Тогда безумно дорого оно что то стоили, вроде как 44копейки..
Богатенькие по целых три штуки набрали..
А в деревне когда автолавка приезжала, толпище было за мороженным и за... теплым уже пивом..
Все таки как никак от Костаная 350 км..
Богатенькие ящиками набирали, ну мы только смотрели..
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§ Маркс
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 88
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 13.08.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Богатенькие ящиками набирали, ну мы только смотрели..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35238&viewmode=flat&sortorder=0&start=15

Так не было же богатых и бедных. Были жадные и щедрые, лентяи и работящие.
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§ Sniper
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 185
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 13.08.18 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Впервые в жизни эскимо попробовал в Ленинграде, сбежав с какой то Оперы, в 15 лет..
Тогда безумно дорого оно что то стоили, вроде как 44копейки..
Богатенькие по целых три штуки набрали..
А в деревне когда автолавка приезжала, толпище было за мороженным и за... теплым уже пивом..
Все таки как никак от Костаная 350 км..
Богатенькие ящиками набирали, ну мы только смотрели..
Профайл Послать приватное сообщение 211

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775391&topic_id=35238&forumid=1#775391

А вы работать не пробовали? Никогда даже не задумывался, сколько купить мне мороженое или пива выпить...... Или у вас порода такая была особая? Печеньки или отруби в совхозе тырить ((((((
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§ Обликоморале
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5867
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.08.18 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Эскимо в Кустанае, годах в 80-х, стоило в районе 18-20 копеек..В Морозко, что около ЦУМа, 22 копейки.
Молочное мороженное в районе 9 ( сейчас такого и не вижу)
Сливочное и пломбир...12-15 копеек..
Цитата:
211:
Богатенькие

Упс, оказывается и в совке были богатенькие..И не только в Питере, а аж за 350 верст от Кустаная..дя))
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§ 211
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3715
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.08.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Так не было же богатых и бедных. Были жадные и щедрые, лентяи и работя

Ты эта..
В СССР когда то жыл?
Были, и нищие, и богатые и бедные..
Я так без родины и флага как говорится был нищим..
Четко помню как мои богатенькие однокашки меняли чуть ли не ежемесячно школьные брюки..
А это многого значит, видеть как кто то круче, а ты нет..
Сын директора совхоза с Зенитом уже ходил в свои 14 лет и он его не зарабатывал.
Я в свои 14 пахал как папа Карло на кирзаводе с 12ти лет, и заработал всего лишь ФЭД-5..
Так что не надо говорить, не было ни тех ни этих..
Всё было..
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§ 211
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3715
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.08.18 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Эскимо в Кустанае, годах в 80-х, стоило в районе 18-20 копеек..В Морозко, что око

Я не видел и не ел его..
Для меня и 20 копеек было дорого, роскошь на мороженное..
В Морозко взрослые заводили, но дорого было.
Обычно на 10 копеек я покупал три пряника, мне лет 8 было,на Узкой так выходило..
А на мороженное, говорю не транжилил тогда для меня это были большие деньги..
А Эскимо 44 было, хорошо помню..
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§ Обликоморале
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5867
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.08.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Обычно на 10 копеек я покупал

Лучше бы два пирожка с ливером купил ( реально вкуснятина) и двумя стаканами газировки бы запил.. :lol:
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§ Обликоморале
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5867
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.08.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Я не видел и не ел его..

Это не говорит, что его не было.
Грузчиком в 14 лет, в пионерлагере на пол ставки подрабатывал. Ну и за месяц получил 60 рублев, нормально так.
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§ Sniper
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 185
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 13.08.18 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Я не видел и не ел его..
Для меня и 20 копеек было дорого, роскошь на мороженное..
В Морозко взрослые заводили, но дорого было.
Обычно на 10 копеек я покупал три пряника, мне лет 8 было,на Узкой так выходило..
А на мороженное, говорю не транжилил тогда для меня это были большие деньги..
А Эскимо 44 было, хорошо помню..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775403&topic_id=35238&forumid=1#775403

что он тут опять брешет? Какая нищета? Какой кирзавод? Какие 350 км? Жил в деревеньке, не доезжая до Федоровки, в семье дядьки Героя Советского Союза на всем готовом.....когда он умер....у взрослого Марика начались проблемы....
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§ 211
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3715
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.08.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
вы работать не пробовали?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775404&topic_id=35238&forumid=1&1534155799

Как с города уехал в 9 лет, помотался по деревням, в 12 начал работать..
Тем более сестренка на руках была..
А иначе как?
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§ 211
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3715
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.08.18 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Грузчиком в 14 лет, в пионерлагере на пол

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35238&post_id=775408&order=0&viewmode=flat&pid=775406&forumid=1#775408

Год, говори год..
Я в 82м карьеру свою начал, кирзавод, стрижка, то есть тюки катать, валки немного позже..
А если ты в каком нибудь 89м, то Союза уже практически не было..
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