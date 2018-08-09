Солнышко Re: И здесь, на этом перекрестке... #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1235

Регистрация: 24.08.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:09 Когда смотрела на фотографию книжного магазина, как будто перенеслась на машине времени. Почувствовала неповторимый запах этого магазина, увидела длинные столы и разные книги, карты на них, плакаты какие то. А за углом магазина в доме 102 жила моя бабушка, и мы дети бегали в книжный магазин, в киоск "союзпечать"в доме, покупали разную ерунду типа открыток, марок, наклеек для коробков, значков. Спасибо за фото.