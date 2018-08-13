Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
Я робот
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Сообщений: 33406
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.18 - 00:58
К 19:00 на набережную приехал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Ожидая своего выступления, он сел в первом ряду на трибуне, как вдруг в толпе прозвучало “Краски”. Несколько групп молодых людей, едва не перепрыгивая через акима, помчались вглубь парка, где уже во всю осыпала друг друга толпа. Читать новость
Впервые в жизни эскимо попробовал в Ленинграде, сбежав с какой то Оперы, в 15 лет.. Тогда безумно дорого оно что то стоили, вроде как 44копейки.. Богатенькие по целых три штуки набрали.. А в деревне когда автолавка приезжала, толпище было за мороженным и за... теплым уже пивом.. Все таки как никак от Костаная 350 км.. Богатенькие ящиками набирали, ну мы только смотрели..
211: Впервые в жизни эскимо попробовал в Ленинграде, сбежав с какой то Оперы, в 15 лет.. Тогда безумно дорого оно что то стоили, вроде как 44копейки.. Богатенькие по целых три штуки набрали.. А в деревне когда автолавка приезжала, толпище было за мороженным и за... теплым уже пивом.. Все таки как никак от Костаная 350 км.. Богатенькие ящиками набирали, ну мы только смотрели.. Профайл Послать приватное сообщение 211
Эскимо в Кустанае, годах в 80-х, стоило в районе 18-20 копеек..В Морозко, что около ЦУМа, 22 копейки. Молочное мороженное в районе 9 ( сейчас такого и не вижу) Сливочное и пломбир...12-15 копеек.. Цитата:
211: Богатенькие
Упс, оказывается и в совке были богатенькие..И не только в Питере, а аж за 350 верст от Кустаная..дя))
Маркс: Так не было же богатых и бедных. Были жадные и щедрые, лентяи и работя
Ты эта.. В СССР когда то жыл? Были, и нищие, и богатые и бедные.. Я так без родины и флага как говорится был нищим.. Четко помню как мои богатенькие однокашки меняли чуть ли не ежемесячно школьные брюки.. А это многого значит, видеть как кто то круче, а ты нет.. Сын директора совхоза с Зенитом уже ходил в свои 14 лет и он его не зарабатывал. Я в свои 14 пахал как папа Карло на кирзаводе с 12ти лет, и заработал всего лишь ФЭД-5.. Так что не надо говорить, не было ни тех ни этих.. Всё было..
Обликоморале: Эскимо в Кустанае, годах в 80-х, стоило в районе 18-20 копеек..В Морозко, что око
Я не видел и не ел его.. Для меня и 20 копеек было дорого, роскошь на мороженное.. В Морозко взрослые заводили, но дорого было. Обычно на 10 копеек я покупал три пряника, мне лет 8 было,на Узкой так выходило.. А на мороженное, говорю не транжилил тогда для меня это были большие деньги.. А Эскимо 44 было, хорошо помню..
211: Я не видел и не ел его.. Для меня и 20 копеек было дорого, роскошь на мороженное.. В Морозко взрослые заводили, но дорого было. Обычно на 10 копеек я покупал три пряника, мне лет 8 было,на Узкой так выходило.. А на мороженное, говорю не транжилил тогда для меня это были большие деньги.. А Эскимо 44 было, хорошо помню..
что он тут опять брешет? Какая нищета? Какой кирзавод? Какие 350 км? Жил в деревеньке, не доезжая до Федоровки, в семье дядьки Героя Советского Союза на всем готовом.....когда он умер....у взрослого Марика начались проблемы....
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