Sniper Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае #19





(Пользователи) Сообщений: 185

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 15:39 Цитата: 211:

Впервые в жизни эскимо попробовал в Ленинграде, сбежав с какой то Оперы, в 15 лет..

Тогда безумно дорого оно что то стоили, вроде как 44копейки..

Богатенькие по целых три штуки набрали..

А в деревне когда автолавка приезжала, толпище было за мороженным и за... теплым уже пивом..

Все таки как никак от Костаная 350 км..

Богатенькие ящиками набирали, ну мы только смотрели..

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Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775391&topic_id=35238&forumid=1#775391 Впервые в жизни эскимо попробовал в Ленинграде, сбежав с какой то Оперы, в 15 лет..Тогда безумно дорого оно что то стоили, вроде как 44копейки..Богатенькие по целых три штуки набрали..А в деревне когда автолавка приезжала, толпище было за мороженным и за... теплым уже пивом..Все таки как никак от Костаная 350 км..Богатенькие ящиками набирали, ну мы только смотрели..Профайл Послать приватное сообщение 211Источник:

А вы работать не пробовали? Никогда даже не задумывался, сколько купить мне мороженое или пива выпить...... Или у вас порода такая была особая? Печеньки или отруби в совхозе тырить ((((((