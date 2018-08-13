211 Re: «Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» -... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3715

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:52 Цитата: Кладут бетон марки М-400, не жалея. А к

Не жалея, потому что бОльшая часть растаскивается, как то так..

Вот и списывают на стройку..

Сейчас растаскивать будут так же, а цемента будут получается ложить меньше, на бумаге писать другое..

Вон тот саморазрушающийся дом напротив Назарбаев, тому пример..