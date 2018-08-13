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≡ «Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» - Архимед Мухамбетов о проектных и строительных организациях региона		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» - Архимед Мухамбетов о проектных и строительных организациях региона
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33406
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Качество проектов по дорогам, жилью и другим объектам в Костанайской области очень низкое - об этом сообщил директор филиала РГП «Госэкспертиза» Акимжан ЖАКУПОВ на аппаратном совещаним, которое прошло в облакимате сегодня, 13 августа.
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§ MedVed820607
«Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» - Архимед Мухамбетов о проектных и строительных организациях региона
MedVed820607


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Сообщений: 65
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 13.08.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то Аким сам себе противоречит. С одной стороны хочет качества с другой цемент жалеет.... Товарищи формучане кто в теме посвятите убогого какие Цитата:
"Сейчас есть новые строительные материалы....". Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31983?1534150655
.

[Исправлено: MedVed820607, 13.08.2018 - 15:02]
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§ arman_kst
Re: «Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» -...
arman_kst


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Сообщений: 27
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.08.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо акиму области поселиться в квартире от Ирина и К, который быстро строит, за 4 месяца. Ипотеку оформить. Посмотрим через годы будет ли хвалить эти пенопластовые технологии)
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§ Sniper
Re: «Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» -...
Sniper


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Сообщений: 185
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 13.08.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
о советским ГОСТам
-все же может по СНИПам? Таких их никто не отменял до сих пор......
-мы пенсионеры машиностроители по ГОСТам работаем.... см, пункт первый))))
-что касается качества....жил на трассе Кустанай - Урицк....ее раз в 15 лет ремонтировали с заменой асфальтового покрытия.....все новые материалы привозили и укладывали по тогдашним СНИПам.....
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§ Маркс
Re: «Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» -...
Маркс


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Сообщений: 88
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 13.08.18 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31983

Так за счет старых кадров еще держимся. Молодежь хочет сразу портфель начальника и полный карман денег. Работать за деньги - это значит халтурить. А работу любить надо и хотя бы втайне гордиться сделанным.
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§ 211
Re: «Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» -...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3715
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.08.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кладут бетон марки М-400, не жалея. А к

Не жалея, потому что бОльшая часть растаскивается, как то так..
Вот и списывают на стройку..
Сейчас растаскивать будут так же, а цемента будут получается ложить меньше, на бумаге писать другое..
Вон тот саморазрушающийся дом напротив Назарбаев, тому пример..
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§ 211
Re: «Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» -...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3715
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.08.18 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Работать за деньги - это значит халтурить. А работу любить надо и хотя бы втайне гордиться сделанным.

Хех..
Ты работаешь не за Деньги?
То есть по Любви?
Плоды своей работы не покажешь, которые по Любви?
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§ 211
«Пенсионеров надо поблагодарить и отправить на пенсию» - Архимед Мухамбетов о проектных и строительных организациях региона
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3715
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.08.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вообще вместо цемента нужно давно китайский скотч клеить..
Помню когда сотки появились уже с полифонией, родич на экран скотч наклеивал..
И дешево и практично..
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