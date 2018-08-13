





(Пользователи) Сообщений: 86

Регистрация: 01.06.18 (Пользователи)

Отправлено: - 11:53 Цитата: Добринцофф:

Сейчас слава богу не коммунизм когда стаканчик мороженного был роскошью и купить его можно было только по большим праздникам отстояв огромную очередь,а о ни какой бесплатной раздаче даже речь быть не могло.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775349&topic_id=35238&forumid=1#775349 Сейчас слава богу не коммунизм когда стаканчик мороженного был роскошью и купить его можно было только по большим праздникам отстояв огромную очередь,а о ни какой бесплатной раздаче даже речь быть не могло.Источник:

Оба-на! Похоже, что Добринцофф изобрел машину времени и пожил при коммунизме. В каком-то странном коммунизме, где даже мороженое было роскошью и дефицитом. Да нет, скорее всего ему приснился сладкий сон о том, как он через дырку в пространстве и времени сделался поставщиком мороженого в придуманный им же самим рай спекулянта. Но в тот момент, когда богатство фантазийных коммуняк уже должно было хлынуть неудержимым потоком в карманы коммерсанта, его разбудил звонок со складской, куда пришла партия дешевых нитратных арбузов. "Проклятые коммунисты, даже сон не дали досмотреть", - думал Добринцофф, подсчитывая прибыль от арбузов и крутя руль цепкими, загребущими руками капиталиста в первом поколении.