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§ NG.kz
«Стараюсь поддерживать судей»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33401
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздравить Валерия АГЕЕВА с юбилеем пришли его коллеги и ветераны спорта. Чествование прошло на стадионе «Центральный», в пресс-клубе ФК «Тобол». Виновнику торжества вручили подарки и грамоту управления физической культуры и спорта Костанайской области.
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* Sniper
Re: «Стараюсь поддерживать судей»
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 13.08.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если судьи и инспекторы наблюдают такую картину, они обязаны отразить это в своих рапортах, что игра не носила спортивный характер. К счастью, в моей судьбе не встречались такие матчи.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=629&storyid=24573
испортил свое интервью. Ой ли ???
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