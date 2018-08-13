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≡ Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33401
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.18 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К 19:00 на набережную приехал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Ожидая своего выступления, он сел в первом ряду на трибуне, как вдруг в толпе прозвучало “Краски”. Несколько групп молодых людей, едва не перепрыгивая через акима, помчались вглубь парка, где уже во всю осыпала друг друга толпа.
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§ Инквизитоp
Re: Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День...
Инквизитоp


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Сообщений: 93
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 13.08.18 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перестаньте называть LEGO Mindstorms робототехникой. Купил набор, собрал по инструкции, загрузил скаченную из Интернета программу, и все - можно называть робототехником.
Преподносится как нечто инновационное и сложное, а на деле максимум часа 2-3 собирания кирпичиков. Больше удивляет те, кто платит деньги чтобы отправить своих детей на курсы "робототехники", где детям дают наборы лего (с большим количеством деталей из алиэкспресса) и собирают четко по инструкции. При этом родители считают, что тем самым делают из ребенка вундеркинда.
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§ Victor Yang
Re: Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День...
Victor Yang


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Сообщений: 10837
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.08.18 - 06:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Раздавать лакомство стали в 17:20 и только в 18:20 объявили о перерыве в раздаче. Раздавали столько, сколько желающие могли унести

И что - не было так как с хлебом и шоколадом в прошлые годы? Получается, молодёжь более культурна (или менее жадная), чем старшее поколение?
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* Sniper
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 13.08.18 - 08:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Получается, молодёжь более культурна (или менее жадная), чем старшее поколение?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775332&topic_id=35238&forumid=1&1534127955

Молодежь думала только о себе. Старшее поколение старалось принести домой и угостить домочадцев.
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§ Добринцофф
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
Добринцофф


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Сообщений: 6140
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.08.18 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Молодежь думала только о себе. Старшее поколение старалось принести домой и угостить домочадцев.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775333&topic_id=35238&forumid=1&1534134299

Зачем,тащить мороженное в жару через весь город?
Сейчас слава богу не коммунизм когда стаканчик мороженного был роскошью и купить его можно было только по большим праздникам отстояв огромную очередь,а о ни какой бесплатной раздаче даже речь быть не могло.
Нынешняя молодёжь не голодная и в этом плане более цивилизованная.
Стаканчиком мороженного ни кого не удивишь,вот если бы там пивасик раздавали на халяву тогда ещё может быть потолкались. :-)
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§ alex_60
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1007
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.08.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Сейчас слава богу не коммунизм когда стаканчик мороженного был роскошью и купить его можно было только по большим праздникам отстояв огромную очередь,


чушь несусветную несешь какую то.
кто не знает, и подумает с твоих слов что так и было.
кафе- мороженое было на каждом углу, только в центре три штуки помню.
плюс точек по продаже мобильных.
во всех продуктовых магазинах.
и мороженое если было пломбир, так оно желтого цвета было, потому что жирности молока соответствовало.
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§ alex_60
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1007
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.08.18 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
тащить мороженное в жару


ты даже не знаешь похоже
что мороженое с одной Н пишется.
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* Sniper
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 13.08.18 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
от если бы там пивасик раздавали на халяву тогда ещё может быть потолкались. :-)

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775342&topic_id=35238&forumid=1#775342

идея замечательная. Мог бы сам подсуетиться на празднике, продавая пивасик за полцены. Поднял бы в разы градус танцующих и праздно шатающих.
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§ Сергей_я
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2536
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 13.08.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Старшее поколение старалось принести домой и угостить домочадцев.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775343&topic_id=35238&forumid=1#775343

чем? хлебом и булками? Ведь даже их тащили кто сколько смог унести.Цитата:
alex_60:
кафе- мороженое было на каждом углу, только в центре три штуки помню.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775343&topic_id=35238&forumid=1#775343

в крупных городах - да. В мелких - нет.
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§ Сергей_я
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2536
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 13.08.18 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Стаканчиком мороженного ни кого не удивишь,вот если бы там пивасик раздавали на халяву тогда ещё может быть потолкались.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35238&post_id=775348&order=0&viewmode=flat&pid=775346&forumid=1#775348

за такое молодежь бы там разнесла все и вся))
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* Маркс
Ярко-кросс, выставка роботов и бесплатное мороженое - День молодежи отметили на набережной по улице Гашека в Костанае
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 13.08.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Сейчас слава богу не коммунизм когда стаканчик мороженного был роскошью и купить его можно было только по большим праздникам отстояв огромную очередь,а о ни какой бесплатной раздаче даже речь быть не могло.
Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775349&topic_id=35238&forumid=1#775349

Оба-на! Похоже, что Добринцофф изобрел машину времени и пожил при коммунизме. В каком-то странном коммунизме, где даже мороженое было роскошью и дефицитом. Да нет, скорее всего ему приснился сладкий сон о том, как он через дырку в пространстве и времени сделался поставщиком мороженого в придуманный им же самим рай спекулянта. Но в тот момент, когда богатство фантазийных коммуняк уже должно было хлынуть неудержимым потоком в карманы коммерсанта, его разбудил звонок со складской, куда пришла партия дешевых нитратных арбузов. "Проклятые коммунисты, даже сон не дали досмотреть", - думал Добринцофф, подсчитывая прибыль от арбузов и крутя руль цепкими, загребущими руками капиталиста в первом поколении.
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