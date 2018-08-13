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§ NG.kz
Решили, что хозяин не заметит пропажи - жители Федоровского района украли пять овец у работодателя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33401
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Воров задержали сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции в ходе ночного дежурства на дороге между Федоровкой и Качарами 7 августа. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.
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§ Сергей_я
Re: Решили, что хозяин не заметит пропажи - жители Федоровского...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2536
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 13.08.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От молодцы ребята. Выполнили свою работу. А из этого прям целая новость получилась. Может к награде представить? А почему не говорится сколько при этом эти же ребята отжали у хозяина овец? Думаю минимум парочку пришлось хозяину отдать.
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§ 211
Решили, что хозяин не заметит пропажи - жители Федоровского района украли пять овец у работодателя
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3700
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.08.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там полиция сроду не гоняет..
Кто то навел..
С чего это их остановили?
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