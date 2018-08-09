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§ NG.kz
Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33401
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На KASE закончилась утренняя торговая сессия. Средневзвешенный курс доллара по её итогам составил 353,53 за доллар. С прошлых торгов доллар подорожал на пять тенге. За последние 30 дней курс инвалюты вырос на 10 тенге.
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§ 211
Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3700
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.08.18 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, поехал в Рудном купить дойляры, разбег большой - 361-367 во всех обменниках..
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