elektron Моя Деревенька и её окрестности. #13192





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1769

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:48 Цитата: Обликоморале:

И шо, даже ложки дегтя нету?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775326&topic_id=25576&forumid=2&1534092402 И шо, даже ложки дегтя нету?Источник:

ну поискать, найти можно конечно Цитата: Обликоморале:

А вопросы у мну животрепещущие..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775326&topic_id=25576&forumid=2&1534092402 А вопросы у мну животрепещущие..Источник:

Так ты спрашивай, а то кто ж ещё расскажет то?

Анекдот вспомнился:

Сын спрашивает у отца:

— Папа, а где ежики живут?

— А хрен его знает.

— Папа, а почему еж колючий?

— А хрен его знает.

— Папа, а когда появились ежи?!

— А хрен его знает.

Мать говорит сыну:

— Отстань от папы!

Папа:

— Да пусть спрашивает, кто ж ему все про ежей расскажет!