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Куратор темы: drakon
§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3697
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.08.18 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот и они..



Смотришь на них в банках и не нарадуешься..
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14302
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.08.18 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, наверное огурцы получаются хрустящие?... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14302
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.08.18 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ом, учись у Марика фотки скидывать,и по теме.
Тут тебе деревня... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14302
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.08.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, будешь может в Новоильиновке,
Зайди на Чапаева, попроси их,накопать
У н х на огороде хрен. И по маленькому
Кусочку в банку.понравятся огурцы всем... :lol:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5857
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.18 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
и так как коты в масле

И шо, даже ложки дегтя нету?
Цитата:
elektron:
Так ты вопросы неправильные задаёшь

Это у вас масло неправильное, мёд, бжелы и родитель намба адын-два.
А вопросы у мну животрепещущие..
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5857
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.18 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ом, учись у Марика фотки скидывать,и по теме.
Тут тебе деревня...

Тебе этих мало...попроси пусть есчо хавку постит..усе фото полны смысловой нагрузки..лишь бы было называеться))))))
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1769
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.08.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
И шо, даже ложки дегтя нету?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775326&topic_id=25576&forumid=2&1534092402

ну поискать, найти можно конечно ;-) Цитата:
Обликоморале:
А вопросы у мну животрепещущие..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775326&topic_id=25576&forumid=2&1534092402

Так ты спрашивай, а то кто ж ещё расскажет то?
Анекдот вспомнился:
Сын спрашивает у отца:
— Папа, а где ежики живут?
— А хрен его знает.
— Папа, а почему еж колючий?
— А хрен его знает.
— Папа, а когда появились ежи?!
— А хрен его знает.
Мать говорит сыну:
— Отстань от папы!
Папа:
— Да пусть спрашивает, кто ж ему все про ежей расскажет!
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