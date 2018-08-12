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§ NG.kz
Мясо с вишнями
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33398
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напоминаю, в одном из заведений Костаная подают бургер, вкус говяжьей котлеты в котором оттеняет соус с вишнями. Кисло-сладкий, немного пряный. Идея с его применением богатая и может быть распространена на массу мясных блюд. Особенно хорош такой соус к мясу жареному, приготовленному на гриле, на открытом огне.
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§ drakon
Re: Мясо с вишнями
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14302
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.08.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если просто вишневым вареньем-полить мясо?... :lol:
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