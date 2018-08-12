/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 880 из 880«1...878879880
Куратор темы: drakon
§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3697
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.08.18 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот и они..



Смотришь на них в банках и не нарадуешься..
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14302
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.08.18 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, наверное огурцы получаются хрустящие?... :lol:
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14302
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.08.18 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ом, учись у Марика фотки скидывать,и по теме.
Тут тебе деревня... :lol:
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14302
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.08.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, будешь может в Новоильиновке,
Зайди на Чапаева, попроси их,накопать
У н х на огороде хрен. И по маленькому
Кусочку в банку.понравятся огурцы всем... :lol:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 880 из 880«1...878879880
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 112
Пользователей: 1
Всего: 113

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх