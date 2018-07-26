попробую реанимировать тему. Для этого задам вопрос: что такое менталитет и что такое мировоззрение? Чем они отличаются? Различаются ли? Что такое - что-то сказать? И надо ли говорить, когда лучше, может, промолчать? А если так, то зачем жил, верил, говорил, потом сгорел за это Джордано Бруно? Особенно хотелось бы услышать авторитетное мнение спеца, Дениса Качеева, в первую очередь. Что такое эгоизм? Относится ли к этому "У меня своя полнокровная жизнь, семья и любимая работа, и у меня нет времени на фантазии."? Что делать с бестолковой, неустроенной молодежью (их не так много, но они есть, еще и с ножами в карманах)? Что делать с детишками "Дельфина", и почему их там становится больше? Что делать с пенсионерами, , которым чуть за 50? Сможем и будем ли мы хотя pro100 шить самим себе труселя-майки с лейблом "Маде ин Казахстан". Много тем, вызывающих вопрос "что делать?". Есть же еще вопрос "кто виноват?". Не будем рыскать в поисках виновных. И, для того чтобы не искать виноватых всю жизнь, может, стоит хотя бы pro100 не молчать? Высказывать свое "противное" мнение? Или лучше придерживаться позиции - моя хата с краю?



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=772637&topic_id=35011&forumid=1#772637