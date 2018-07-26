/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 5 из 5«1...345
§ Ваш земляк
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1876
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.07.18 - 20:07
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ elektron
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1768
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.07.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
всех обвинять, называя сусликами

Так это ещё по детски. кого только уже тут не было? И воробьёв с орлами, и гиен...
Теперь вот:Цитата:
211:
пытаясь даже на языке "падонкаф" понять

К чему придём, даже боюсь предположить! :-x
Профайл

§ elektron
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1768
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.07.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и целая (почти может, а может больше) ветка пропала. После стишка Алекса :-x
Профайл

§ Ваш земляк
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1876
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.07.18 - 20:53
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Ваш земляк
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1876
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.07.18 - 23:46
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Ваш земляк
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1876
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 27.07.18 - 15:19
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ pro100tak
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 152
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 27.07.18 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Сначала накидал срача на 4 страницы, потом спросил, наконец-то.

Из-за этого тема, к сожалению, затухнет, по ходу. Без единого ответа от тех, кому была адресована. форевер 211-ый. Будь всегда жив-здоров. За головой следи, самое главное, не бейся апстену, особенно этой несравненной частью своего организма. Вытрясешь еще остатки того, что там ...
Профайл

§ alex_60
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1003
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.18 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Из-за этого тема, к сожалению, затухнет, по ходу.


главное - результат. все услышали в очередной раз.
но с данным персонажем.
это бесполезно.не проходит.
клиника.
надо к этому привыкнуть.
или уйти.
нафик.
отсюда.
а тему да, закрывай.
чтобы входа не было.
Профайл

§ 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3697
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Без единого ответа от тех, кому была адресована.

Ты говорил что тема про Что..
Теперь все таки про Кого?
Но ты конкретно никого не назвал, так, скляузничал..
И что, думаешь что кто то там обязан узнать там в твоей теме себя лично?
Но кого тогда ты имел в виду, от кого хотел услышать ответ?
Нужно сразу признать, тема была про меня и за меня..
Оттого все гурьбой весело начали строчить обо мне любимом..
Теперь то откатывать зачем назад?
Если тех, про кого ты написал, не можешь озвучить их имена?
Профайл

§ 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3697
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
-за этого тема, к сожалению, затухнет, по ходу.

Нет, тема затухла бы сразу, а я тактично выжидал, если бы обо мне не заговорили..
Я лишь поддержал тему..
Посчитай сколько комментов предназначено мне, начиная сразу со второго, сколько мне ответов и вопросов было, и сколько твоей теме..
Включая 68й от алех_60..
И он в том числе тоже только обо мне тут говорит, хотя старается не называть, но эти приколы первоклассниц кто не видит?
Собственно тебе и твоей теме и комментариев то тут нет..
Ну нужно признать это..
Профайл

§ 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3697
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати Наш Земляк, имею ввиду ник, так же пришел сюда, только чтобы в очередной раз завести тему обо мне и только..
А ты думал што дорогой?
Тебе это о чем то говорит?
Именно все подумали что твоя тема про меня!
Ну так скажи если не про меня, так про кого и кого конкретно ты имел ввиду, Васю, Петю, Сабита?
Профайл

§ pro100tak
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 152
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 28.07.18 - 02:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ты говорил что тема про Что..

Слов нет, не осталось. Одни междометия. И, все-таки, постараюсь подействовать еще раз на твой мозг, только в этот раз на спинной уже. Ты же исполнительный директор? У тебя есть подчиненные? (Хотя не удивлюсь, что ты там один, в конторе "Рога и копыта").
Разберем пример. Ты даешь им поручения, типа, Шарик, возьми деревяшку отсюда, перенеси ее вон туда? Если примерно такие поручения ты даешь, то там есть:
1) тема поручения - деревяшка,
2) действие поручения - возьми и перенеси,
3) цель поручения - отсюда и туда,
4) АДРЕСАТ поручения - Шарик.
Тема в этом примере - деревяшка. Деревяшка - неодушевленный предмет, - к нему применяется вопрос "что?" Это утрированно до ужаса, но так, понятнее, надеюсь, будет.
Если ты потом будешь спрашивать о выполненных поручениях, будешь же спрашивать, в том числе О деревяшке (здесь применим вопрос О ЧЕМ?). Перенесли ли ее оттуда и туда? И только тогда, когда не перенесли, спросишь, кто не перенес? И только тогда вспомнится Шарик. И если и так не врубаешься, тогда уже будет понятно что тема ветки это ты из этого примера. Та самая деревяшка.
Профайл

§ 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3697
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Если ты потом будешь спрашивать о выполненных поручениях, будешь же спрашивать, в том числе О деревяшке (здесь применим вопрос О ЧЕМ?).

Господи..
С Кого я буду спрашивать о Деревяшке, с Кого?
Ни о Чем, так как с деревяшками я не разговаривая, а с Кого, то есть кто ее туда поставил или не поставил!
И у этого Кого есть Имя!
Ты в теме Что тогда имел в виду, но вопрос у тебя там - Кого..
Иначе ты што, разговариваешь с предметами быта?
Профайл

§ pro100tak
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 152
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 12.08.18 - 05:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
попробую реанимировать тему. Для этого задам вопрос: что такое менталитет и что такое мировоззрение? Чем они отличаются? Различаются ли? Что такое - что-то сказать? И надо ли говорить, когда лучше, может, промолчать? А если так, то зачем жил, верил, говорил, потом сгорел за это Джордано Бруно? Особенно хотелось бы услышать авторитетное мнение спеца, Дениса Качеева, в первую очередь. Что такое эгоизм? Относится ли к этому "У меня своя полнокровная жизнь, семья и любимая работа, и у меня нет времени на фантазии."? Что делать с бестолковой, неустроенной молодежью (их не так много, но они есть, еще и с ножами в карманах)? Что делать с детишками "Дельфина", и почему их там становится больше? Что делать с пенсионерами, , которым чуть за 50? Сможем и будем ли мы хотя pro100 шить самим себе труселя-майки с лейблом "Маде ин Казахстан". Много тем, вызывающих вопрос "что делать?". Есть же еще вопрос "кто виноват?". Не будем рыскать в поисках виновных. И, для того чтобы не искать виноватых всю жизнь, может, стоит хотя бы pro100 не молчать? Высказывать свое "противное" мнение? Или лучше придерживаться позиции - моя хата с краю?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=772637&topic_id=35011&forumid=1#772637
Профайл

§ 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3697
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.08.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
попробую реанимировать тему. Для этого задам вопрос

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775262&topic_id=35068&forumid=2#775262

Ты вообще создал 25 разных не связных вопросов между собой, кому это надо и кто будет отвечать на все?
Тему вообще этим не реанимируешь, тем более если сам не знаешь кого ты конкретно имел ввиду..
Ты ответить сам на это не можешь, а создавать кучу вопросов другим, не ответив на свой, тогда зачем?
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 5 из 5«1...345
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 98
Пользователей: 1
Всего: 99

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх