Обликоморале Моя Деревенька и её окрестности. #13182





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5855

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:06 Цитата: drakon:

А то научился только с Радикала



Не ток с него, есчо и с Joxi.

А так же могу видео залить...

А фотокореспондентов тут у нас и так много, главный из них твой оцифрованный кент.

Такшта без меня как нипуть..

А если это намек, шо мну нано покинуть твою деревеньку.

Так это, не юли, говори прямо..

Форум большой, раздолья хватаетъ.