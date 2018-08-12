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≡ Что за компания рождается на месте ТОО «Иволга-Холдинг», главе МСХ В Костанае рассказал директор ТОО «Олжа агро»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Что за компания рождается на месте ТОО «Иволга-Холдинг», главе МСХ В Костанае рассказал директор ТОО «Олжа агро»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33396
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В начале 2018 года окончательно перестало существовать товарищество, более 20 лет бывшее аграрным брендом области. Исчезновения имени и иволговского «герба» на зданиях, АЗС, элеваторах, машинах не заметил бы только ленивый. Что за внешними признаками перемен?
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§ Victor Yang
Re: Что за компания рождается на месте ТОО «Иволга-Холдинг»,...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10836
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.08.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А "Ленинский Путь" теперь хоть уйдёт в конкурентную среду? Или по-прежнему будут слать "разнарядки" бюджетникам?
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§ Vital
Что за компания рождается на месте ТОО «Иволга-Холдинг», главе МСХ В Костанае рассказал директор ТОО «Олжа агро»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5985
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.08.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

В КН минус только что форум мертвый, а так статьи тоже злободневные. И инфы часто больше чем тут. НГ в последнее время в плане инфы стала здавать позиции.
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§ drakon
Re: Что за компания рождается на месте ТОО «Иволга-Холдинг»,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14298
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.08.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
НГ в последнее время в плане инфы стала здавать позиции.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31973

Вот сегодня - День Строителя,ничего - не пишут... :lol: ;-)
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§ drakon
Re: Что за компания рождается на месте ТОО «Иволга-Холдинг»,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14298
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.08.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Я надеюсь, что прежняя история не повторится.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31973#775291

Свой же человек теперь стоит -у "Руля".
Подождём немного,перестанет - слушаться,
придётся - заменить...
:lol: ;-)
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§ Victor Yang
Что за компания рождается на месте ТОО «Иволга-Холдинг», главе МСХ В Костанае рассказал директор ТОО «Олжа агро»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10836
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.08.18 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

В КН минус только что форум мертвый, а

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31973

Там в журналистах минус. И в принудительной подписке. А ещё со свободой слова. Банят в своих группах в соц.сетях за вопросы о принудительной подписке и неразделение точки зрения администрации пабликов.
Хотя бывают среди статей жемчужины. Но жемчуг ценен именно своей редкостью.

[Исправлено: Victor Yang, 12.08.2018 - 15:50]
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§ Menden1968
Re: Что за компания рождается на месте ТОО «Иволга-Холдинг»,...
Menden1968


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Сообщений: 39
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.08.18 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От перемены слагаемого сумма не поменяется......по крайней мере сельскому жителю лучше небыло и не будет да и работяге в городе не будет прибавке по зарплате.

- Бич села – это воровство. Воровство в огромных количествах, в частности, так было в нашем холдинге, - признался директор компании. – Поэтому мы уделили внимание датчикам уровня топлива, упреждая хищения ГСМ…
Достойные зарплаты платите и не будут колхозники воровать у вас ГСМ....получается в кризесе АГРОхолдинга виновны колхозники несуны солярки?
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§ Sniper
Re: Что за компания рождается на месте ТОО «Иволга-Холдинг»,...
Sniper


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Сообщений: 172
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 12.08.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иволга была создана как фирма однодневка для обогащения одного семейного клана . Докажу на примерах. 1) В начале 2000 годов, работая в Иволге, был направлен в Садчиковское. Там на суперсовременных посевных комплексах в оба бункера засыпали семенное зерно. Когда спросил агронома, зачем они так делают? Он сказал, что загружать удобрения во второй бункер, запретило руководство. Иволга работала на систематическом истощении земельного фона. Не думая о будущих поколениях земледельцев.
2) На суперсовременных элеваторах в районах оборудование снималось и монтировалось в саманных одноэтажных постройках 50 годов. Куда опять вернулись бабушки и тетки с метлами в руках.
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§ Sniper
Что за компания рождается на месте ТОО «Иволга-Холдинг», главе МСХ В Костанае рассказал директор ТОО «Олжа агро»
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 172
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 12.08.18 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
Воровство в огромных количествах, в частности, так было в нашем холдинге

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775302&topic_id=35235&forumid=1#775302

воровство поошрялось руководством совхозов. Иначе как нужно платить регулярно зарплату работникам? 1 месяц продолжается посевная, 1,5-2 месяца люди заняты на уборке. Остальное время, как платить зарплату людям? Закрывали глаза и даже поощряли работников на воровство, и люди занимались подсобным хозяйством. Выращенное в селах коровушки и бычки, сдавались в совхозы и шли на выполнение показателей.
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