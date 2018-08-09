211 Все лучшее - детям, но только не этим #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3691

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:20 Меня на чем только не возили..

Но самое запоминающееся, это когда нас в будке Газ 66 возили и в будке Газона..

Мы то там прыгаем и бегаем, полная будка детишек, сестра двоюродная помню, калитка на газоне или что то там сзади зимой открылась, она так и повисла на дверях на ходу..

Потом кто то ее подтянул..

Весело было..

Но назад практически всегда пешим, уроки то в разное время заканчиваются..

Так что с одной стороны у сегодняшних детишек в процветающем Казахстане очень хорошие условия, лучше чем когда то в СССР..